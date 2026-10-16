Aumentó la VTV en la provincia de Buenos Aires: los nuevos precios para autos y motos

La tarifa básica para autos de hasta 2.500 kilos pasó a $114.105,99. El incremento del 17,6% también alcanza a motos y vehículos de mayor porte, tras una postergación de 90 días.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) aumentó un 17,6% en la provincia de Buenos Aires y la tarifa para los autos de hasta 2.500 kilos pasó a $114.105,99. El nuevo cuadro tarifario comenzó a regir el jueves 15 de octubre, después de que venciera la postergación acordada entre el Gobierno bonaerense y las empresas concesionarias.

El ajuste representa un incremento de $17.048,34 respecto del valor anterior, que era de $97.057,65 con IVA incluido. La actualización también repercute en las motos y los vehículos de más de 2.500 kilos, cuyos precios se calculan a partir de la tarifa básica.

Cuánto cuesta la VTV en la provincia de Buenos Aires

Con la entrada en vigencia del nuevo esquema, los valores de referencia para las principales categorías quedaron de la siguiente manera:



Autos de hasta 2.500 kilos: $114.105,99.

$114.105,99.

Motovehículos: alrededor de $45.614.

alrededor de $45.614.

Vehículos de más de 2.500 kilos: alrededor de $205.264.



Los importes incluyen IVA. El cuadro tarifario contempla distintas categorías según el peso y las características de cada vehículo, por lo que se recomienda verificar el monto correspondiente antes de realizar el trámite.

Por qué aumentó la tarifa de la VTV

La actualización quedó formalizada mediante la Resolución N° 361-MTRAGP-2026 del Ministerio de Transporte bonaerense, publicada en el Boletín Oficial provincial el 15 de octubre.

El mecanismo de ajuste está previsto en los pliegos de concesión del servicio y establece que la tarifa básica equivale al 7% del salario básico de un operario de categoría 1, según el convenio colectivo aplicable al sector.

Para el período abril-junio de 2026, ese salario quedó fijado en $1.630.085,67. Sobre esa base, las empresas concesionarias solicitaron llevar el valor de la verificación para vehículos de hasta 2.500 kilos a $114.105,99.

La actualización debía aplicarse originalmente el 16 de julio, pero fue aplazada por 90 días a partir de un acuerdo firmado el 30 de junio entre la Dirección Provincial de VTV y representantes de las concesionarias. La postergación venció el 14 de octubre y el nuevo cuadro comenzó a regir al día siguiente.

Qué deben tener en cuenta los conductores

El importe que corresponde pagar es el vigente al momento de realizar la inspección, independientemente de cuándo se haya solicitado el turno.

La VTV es obligatoria para los vehículos alcanzados por el régimen provincial y se realiza en plantas habilitadas, que son las autorizadas para emitir el certificado y la oblea correspondientes.

Durante la inspección se revisan, entre otros elementos, los frenos, las luces, la suspensión, la dirección, los neumáticos y las emisiones de gases.

Antes de concurrir, los conductores deben verificar el turno, consultar la tarifa aplicable a su vehículo y llevar la documentación requerida por la planta verificadora.

Si el vehículo no aprueba la revisión, el titular deberá efectuar las reparaciones necesarias y volver a presentarlo dentro del plazo informado por el establecimiento.