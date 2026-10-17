Rincón de Milberg: las cámaras del COT registraron un choque entre una moto y un auto

El siniestro ocurrió en el cruce de Castiglione y Marcos Sastre, donde las cámaras del Centro de Operaciones Tigre detectaron el impacto. La motociclista fue trasladada al Hospital de General Pacheco y se encuentra fuera de peligro.

En Rincón de Milberg, una motociclista chocó contra un automóvil en la intersección de Castiglione y Marcos Sastre. Tras el impacto, fue asistida por los equipos de emergencia y trasladada al hospital de General Pacheco, donde se encontraba fuera de peligro.

El choque quedó registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), que detectaron lo ocurrido y activaron el protocolo de asistencia.

Según la información difundida, la conductora de la moto no logró frenar e impactó contra el lateral derecho del automóvil.

Al lugar acudieron agentes del COT, personal de Defensa Civil y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET). El equipo sanitario trasladó a la mujer al Hospital Magdalena V. de Martínez, ubicado en General Pacheco.

La motociclista se encontraba fuera de peligro.