Julio Zamora acompañó a Kicillof en el acto por el Día de la Lealtad Peronista

El intendente de Tigre participó de la celebración realizada en González Catán, encabezada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, junto a dirigentes partidarios y otros mandatarios distritales.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, participó en González Catán de la conmemoración del Día de la Lealtad Peronista, en un acto encabezado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La actividad se realizó en el Centro Cultural y Deportivo Juan Domingo Perón, en el municipio de La Matanza, con la presencia de dirigentes partidarios, intendentes y la vicegobernadora Verónica Magario.

Kicillof, quien también preside el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, fue el principal orador de la jornada, organizada para conmemorar el 17 de octubre.

Durante su discurso Kicillof reivindicó los principios históricos del movimiento peronista y vinculó la justicia social con la idea de libertad. “Perón nos enseñó algo que está más vigente que nunca: sin justicia social no hay verdadera libertad, sino privilegios, explotación y desigualdad”, expresó.

Al referirse a la trayectoria del movimiento, sostuvo: “Hace 81 años, el peronismo se convirtió en la fuerza transformadora de la Argentina: lo fue con Perón y luego con Néstor y Cristina, quien hoy está injustamente detenida por defender nuestras banderas”.

El titular del PJ bonaerense planteó que el peronismo debe revisar su doctrina para responder a los desafíos actuales, sin abandonar sus principios históricos.

“Cada 17 de octubre es distinto. Hoy, tenemos la obligación de actualizar nuestra doctrina para mantener vivos nuestros principios y estar a la altura de los desafíos del presente”, señaló.