Axel Kicillof encabezó el acto por el Día de la Lealtad y convocó a reorganizar el peronismo

El titular del PJ bonaerense encabezó el acto por el Día de la Lealtad en González Catán, junto a Verónica Magario y Fernando Espinoza. Cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional y convocó a construir una alternativa política.

El presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, planteó que el peronismo debe prepararse para volver al poder en 2027 y asumir el desafío de construir una alternativa política al gobierno de Javier Milei. Lo afirmó este sábado durante el acto por el Día de la Lealtad Peronista, realizado en González Catán, partido de La Matanza.

“El peronismo va a volver a gobernar la Argentina a partir del año que viene: nuestra tarea es entonces construir una alternativa, representar a nuestro pueblo y recuperar la Argentina para los argentinos”, sostuvo Kicillof, quien encabezó la actividad junto a la vicepresidenta del PJ bonaerense, Verónica Magario, y el intendente local, Fernando Espinoza.

Kicillof cuestionó al Gobierno y llamó a construir una alternativa

Durante su discurso, Kicillof apuntó contra el rumbo político y económico del Gobierno nacional y advirtió sobre lo que consideró una amenaza para la autonomía del país.

“Tenemos en frente a un adversario muy poderoso, que cuenta con recursos internacionales y quiere instaurar en nuestro país una vuelta hacia la dependencia absoluta”, afirmó.

En esa línea, agregó: “La Argentina no puede recibir órdenes de nadie ni tener de presidente a un ´che, pibe´ del presidente de los Estados Unidos: por eso, hoy la lealtad con el pueblo es terminar con esta pesadilla que nos gobierna”.

Kicillof también reivindicó los principios históricos del movimiento peronista y vinculó la justicia social con la idea de libertad. “Perón nos enseñó algo que está más vigente que nunca: sin justicia social no hay verdadera libertad, sino privilegios, explotación y desigualdad”, expresó.

Al referirse a la trayectoria del movimiento, sostuvo: “Hace 81 años, el peronismo se convirtió en la fuerza transformadora de la Argentina: lo fue con Perón y luego con Néstor y Cristina, quien hoy está injustamente detenida por defender nuestras banderas”.

El mensaje de Kicillof sobre su futuro político

El titular del PJ bonaerense planteó que el peronismo debe revisar su doctrina para responder a los desafíos actuales, sin abandonar sus principios históricos.

“Cada 17 de octubre es distinto. Hoy, tenemos la obligación de actualizar nuestra doctrina para mantener vivos nuestros principios y estar a la altura de los desafíos del presente”, señaló.

Además, dejó abierta su disposición a asumir nuevas responsabilidades dentro del espacio político. “Lo dije el otro día y lo vuelvo a decir hoy: cuenten conmigo para poner el cuerpo, recorrer el país y asumir las responsabilidades que demanda este tiempo en la Argentina”, afirmó.

Magario y Espinoza también apuntaron contra Milei

Por su parte, Verónica Magario destacó el origen histórico de la celebración y vinculó aquella movilización popular con la ampliación de derechos impulsada por el peronismo.

“Hace 81 años, hombres y mujeres realizaron aquella gesta histórica porque fue Perón quien supo interpretar sus necesidades y ampliar sus derechos”, sostuvo.

La vicepresidenta del PJ bonaerense también cuestionó el programa económico del Gobierno nacional. “Hoy, frente a un plan económico que vino a destruir el trabajo de los argentinos, tenemos el compromiso de militar en cada rincón para cambiar este presente oscuro por un futuro inclusivo para todos y todas”, indicó.

En tanto, Fernando Espinoza reivindicó la lealtad como una de las banderas centrales del movimiento y destacó el papel de los militantes, estudiantes, sindicatos y trabajadores en la defensa de sus derechos.

“Perón y Evita nos dejaron una palabra sagrada que es ‘lealtad’ y eso es lo que día a día demuestran los militantes, los estudiantes, los sindicatos y el pueblo trabajador cuando sale a la calle a pelear por sus derechos”, expresó.

El intendente de La Matanza también llamó a disputar el rumbo político del país: “No podemos permitir que Milei siga rematando la Argentina: el peronismo va a volver a gobernar el país y a levantar las banderas que históricamente representaron al movimiento”.

Del acto participaron integrantes del gabinete provincial, intendentes e intendentas bonaerenses, diputados nacionales, legisladores provinciales, dirigentes sindicales y referentes sociales.