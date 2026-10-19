ARBA lanza un plan de pagos con descuentos de hasta el 40% para regularizar deudas

El organismo bonaerense abrirá la adhesión el 26 de octubre y ofrecerá distintas bonificaciones según la fecha y la modalidad de pago. No tener deudas será clave para acceder a los beneficios impositivos de 2027.

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) habilitará el 26 de octubre un plan especial para que los contribuyentes regularicen deudas tributarias con bonificaciones de hasta el 40%. La medida apunta a facilitar el cumplimiento antes de 2027, cuando no registrar deudas con el fisco bonaerense será una condición para acceder a los descuentos impositivos del próximo año.

El porcentaje de bonificación dependerá de cuándo se adhiera cada contribuyente y de la modalidad de pago elegida. El cronograma contempla distintas opciones entre el 26 de octubre y el 31 de diciembre, con los mayores descuentos concentrados en las primeras semanas.

El régimen alcanzará a los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas, aunque existen diferencias según el período en que se generó la obligación.

Cuánto se puede descontar según la fecha de pago

El esquema de ARBA tendrá cuatro etapas. Los beneficios más altos estarán disponibles durante el primer tramo, que comenzará el 26 de octubre.

Período Contado 3 cuotas 6 cuotas 26/10 al 13/11 40% 20% 15% 14/11 al 27/11 35% 15% 10%

28/11 al 11/12 30% 10% 5% 12/12 al 31/12 30% Sin financiación en cuotas informada

Las bonificaciones no podrán superar el monto del capital adeudado. Para quienes puedan cancelar la deuda en un solo pago, la primera etapa ofrecerá el descuento máximo del programa: un 40%.

En cambio, quienes opten por financiar el saldo en tres o seis cuotas tendrán porcentajes menores. A medida que avance el calendario, las bonificaciones se reducirán, por lo que la fecha de adhesión será determinante para establecer el beneficio disponible.

Qué deudas se podrán incluir en el plan

El régimen especial permitirá regularizar obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025. También incluirá deudas que se encuentren en instancia prejudicial, judicial o en proceso de fiscalización.

Además, podrán incorporarse obligaciones vencidas o devengadas durante 2026, con una excepción: el Impuesto de Sellos no estará incluido para ese período.

La propuesta comprende los tributos provinciales sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas, de acuerdo con las condiciones correspondientes a cada obligación.

Quienes necesiten plazos de financiación más extensos podrán recurrir a los planes habituales de ARBA, que ofrecen una mayor cantidad de cuotas. El régimen excepcional, por su parte, prioriza las bonificaciones para quienes regularicen sus deudas durante las primeras etapas.

Por qué será importante llegar sin deudas a 2027

El objetivo del programa es que los contribuyentes puedan ponerse al día antes de que comience el próximo año y cumplir con las condiciones necesarias para acceder a los beneficios impositivos previstos para 2027.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que la iniciativa busca facilitar la regularización de obligaciones pendientes en un contexto económico complejo.

“El objetivo es que quienes tienen obligaciones pendientes cuenten con una herramienta concreta para regularizar su situación y puedan acceder a los beneficios previstos para quienes cumplen, en un contexto económico adverso y de mayores dificultades para el pago de impuestos”, sostuvo.

Cómo adherirse al plan de pagos de ARBA

La adhesión será digital y estará disponible desde el 26 de octubre en el sitio oficial de ARBA, www.arba.gov.ar.

A través de esa plataforma, los contribuyentes podrán seleccionar el impuesto correspondiente, consultar la deuda y formalizar el plan de pagos. La elección de la fecha y de la modalidad de cancelación determinará el porcentaje de bonificación aplicable.