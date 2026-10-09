Medicamentos: la Defensoría advirtió sobre la venta libre y analizó el acceso a tratamientos

El IX Informe sobre Medicamentos y Derechos Humanos aborda cambios en las condiciones de expendio, nuevas regulaciones, tratamientos de alto costo y cobertura de fármacos para enfermedades poco frecuentes.

La Defensoría del Pueblo de la Nación presentó el IX Informe sobre Medicamentos y Derechos Humanos, que reúne novedades regulatorias, judiciales y económicas relacionadas con el mercado farmacéutico y el acceso a tratamientos. Entre los puntos centrales, el documento advierte que los medicamentos de venta libre no son inocuos y analiza las obligaciones de cobertura de fármacos de alto costo.

El informe, elaborado por la Dirección de Salud y Acción Social del organismo, registra cambios en las condiciones de expendio de diez ingredientes farmacéuticos activos, que pasaron de la venta bajo receta a la venta libre. En ese contexto, remarca la importancia de utilizar estos productos de manera responsable.

Nuevas regulaciones y productos bajo restricciones

El documento también incluye modificaciones regulatorias, la prohibición de comercializar retatrutida —un fármaco en etapa experimental— y la cancelación de 25 certificados de especialidades medicinales.

Facturación de la industria y cobertura de tratamientos

En el plano económico, el informe señala que la industria farmacéutica facturó $3.585.275,3 millones durante el segundo trimestre de 2026, un 35,4% más que en el mismo período de 2025.

Además, analiza un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación relacionado con la cobertura de un medicamento de alto costo para una persona con enfermedad de Fabry. También aborda las obligaciones de cobertura de fármacos destinados al tratamiento de enfermedades poco frecuentes.

La Defensoría del Pueblo de la Nación recibe denuncias por dificultades en el acceso y la provisión de medicamentos, tanto en obras sociales como en empresas de medicina prepaga y otros agentes del sistema de salud.