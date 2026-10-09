Tres detenidos por una serie de entraderas en José C. Paz: qué les secuestraron

Los hombres, de 20, 39 y 42 años, fueron interceptados en la vía pública. La investigación los vincula con cinco causas por asaltos domiciliarios, algunos con armas de fuego y víctimas lesionadas.

Tres hombres fueron detenidos en José C. Paz en el marco de una investigación por cinco robos en viviendas. Los sospechosos, de 20, 39 y 42 años, fueron interceptados en la vía pública y tenían en su poder un revólver calibre .38 con la numeración suprimida, además de prendas de vestir y guantes.

La investigación apunta a establecer la participación de los tres hombres en distintos asaltos domiciliarios, algunos de los cuales habrían sido cometidos con armas de fuego y terminado con víctimas lesionadas. Los hechos están distribuidos en cinco expedientes judiciales.

Las cinco causas que investiga la Justicia

De acuerdo con la información policial, los detenidos están acusados de robos agravados reiterados, cometidos en poblado y en banda, además de tenencia y portación ilegal de arma de fuego.

Los expedientes incluyen una causa por robo agravado y lesiones, otras dos por robos y lesiones, y dos investigaciones por robos agravados por el uso de armas de fuego.

Los sospechosos fueron identificados como F.T.S., de 20 años; M.D.S., de 39; y J.A.M., de 42. Los tres quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar su responsabilidad en cada uno de los hechos.

El operativo y los elementos secuestrados

Las detenciones se concretaron este miércoles en la intersección de Alem y Pueyrredón, en José C. Paz, durante un procedimiento de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

En el operativo, los efectivos secuestraron un revólver calibre .38, sin marca visible y con la numeración suprimida. El arma tenía cuatro proyectiles intactos en el tambor. También incautaron prendas de vestir y guantes.

Según la información del caso, las tareas investigativas previas permitieron identificar a los tres sospechosos y avanzar con el procedimiento en la vía pública.

Qué muestran las cámaras de seguridad

Las grabaciones incorporadas a la investigación registraron movimientos de los sospechosos en la zona antes de las detenciones.

En una de las secuencias se observa a dos hombres que caminan por una vereda bajo la lluvia, ambos con capucha. Un vehículo oscuro se acerca y frena bruscamente frente a ellos. Los dos se dan vuelta y se alejan rápidamente.

Otra cámara, ubicada en el interior de una vivienda y orientada hacia un portón con rejas, muestra a un tercer hombre vestido de oscuro que se detiene frente a la propiedad, mira hacia el interior y se agacha junto a una pared. Segundos después, cuando el mismo vehículo aparece y frena frente a la casa, el hombre sale corriendo.

En las imágenes también se ve a los otros dos sospechosos correr por el mismo sector. Los tres fueron detenidos posteriormente por la Policía.

La investigación continúa para establecer qué participación habría tenido cada uno en los cinco hechos denunciados.