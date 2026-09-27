Vecinos de Tigre se organizan para crear comités barriales ante lluvias, anegamientos y crecidas

Vecinos y organizaciones de distintos puntos del distrito participaron de una jornada en General Pacheco para avanzar en la creación de comités barriales y elaborar mapas de riesgo ante lluvias intensas, anegamientos y crecidas.

Vecinos y organizaciones de distintos puntos de Tigre comenzaron a trabajar en la conformación de comités barriales de prevención y respuesta ante posibles emergencias climáticas. La propuesta apunta a identificar los sectores más vulnerables de cada comunidad y mejorar la capacidad de reacción frente a lluvias intensas, anegamientos y crecidas.

La iniciativa se desarrolló en el Rotary Club de General Pacheco, donde se realizó una jornada bajo el lema “Nos organizamos en comunidad”, articulada junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Uno de los principales objetivos planteados fue que cada barrio pueda elaborar su propio mapa de riesgo, con información sobre los lugares que suelen anegarse, sectores próximos a cursos de agua, instituciones que puedan funcionar como referencias y vecinos que eventualmente necesiten asistencia prioritaria.

La actividad fue coordinada por Federico Ugo, director provincial de Desarrollo Local. También participaron Fabián García, director provincial de Defensa Civil bonaerense; Fernando Mantelli, director de Intervención Social en la Emergencia de la Provincia; y el Dr. Diego Morera, director del Hospital de Pacheco. Se sumaron además concejales y consejeros escolares del bloque de Fuerza Tigre.

La prevención empieza antes de la emergencia

Durante el encuentro se compartieron recomendaciones y experiencias sobre la actuación ante situaciones de emergencia, junto con la necesidad de contar con protocolos comunitarios y conocer de antemano las características de cada territorio.

“Cuando ocurre una emergencia, la organización previa hace una diferencia enorme. Conocer el barrio, saber dónde están los puntos más vulnerables, contar con información confiable y tener canales de comunicación definidos permite responder mucho mejor. La idea es que esta red se construya antes de que aparezca el problema”, señalaron durante la actividad.

La propuesta contempla que los comités puedan vincular a vecinos, instituciones y organismos públicos, además de colaborar en la circulación de información confiable y en el relevamiento de los sectores que puedan presentar mayores dificultades ante determinados fenómenos meteorológicos.

“No se trata de generar alarma, sino exactamente de lo contrario: prepararnos, informarnos y organizarnos. Frente a situaciones extraordinarias, una comunidad que sabe qué hacer tiene muchas más herramientas para cuidarse”, expresaron.

De esta manera, la iniciativa busca fortalecer las redes territoriales de Tigre para que cada comunidad cuente con información sobre sus propios puntos críticos y pueda coordinar acciones de prevención y respuesta ante eventuales emergencias.