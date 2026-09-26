Tigre: San Martín y San Roque se consagraron campeones de las copas Alejandra Nardi y 9 de Julio

Las finales de las copas “Alejandra Nardi” y “9 de Julio” se disputaron en el Club Juventud de Rincón de Milberg. San Martín ganó en la categoría 2019 y San Roque se impuso entre los 2018.

San Martín y San Roque se quedaron con las copas “Alejandra Nardi” y “9 de Julio”, respectivamente, luego de disputar las finales de los torneos infantiles en el Club Juventud de Rincón de Milberg.

En la Copa “Alejandra Nardi”, el título fue para la categoría 2019 del Club San Martín, que enfrentó en la definición al Club Pacheco Sur. En la Copa “9 de Julio”, en tanto, la categoría 2018 del Club San Roque superó al equipo del Club Juventud y se quedó con el campeonato.

Las definiciones fueron organizadas por la Asociación de Clubes de Tigre junto con el Municipio y reunieron a instituciones infantiles del distrito. Para las familias y los entrenadores, el cierre de las competencias también representó el resultado de un proceso que se desarrolla durante todo el año en los clubes.

Juan, profesor del Club San Roque de Tigre centro, puso el foco precisamente en ese acompañamiento familiar: “Valoro el esfuerzo de domingo a domingo de cada padre para traer a su hijo al club y acá se ve el fruto de todo. Me enorgullece por los niños y las familias que siempre apoyan. Siempre está presente el Municipio y nos vamos muy contentos”.

Durante las finales también estuvieron presentes autoridades municipales. La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, destacó el lugar que ocupan estas competencias en la formación de los chicos: “Estoy muy contenta de acompañar las finales de estos torneos tan importantes para el Municipio. Tienen como objetivo propiciar estos espacios para que los niños y jóvenes puedan practicar el deporte que más les gusta, hacer amigos y aprender valores”.

Zamora agregó: “Desde el Municipio de Tigre, con el intendente Julio Zamora, seguimos apoyando a cada uno de los clubes con todo lo que necesitan. Por ejemplo, el programa PADI que es tan importante y las mejoras edilicias por parte de la gestión local en estas instituciones”.

Por su parte, el director general de Programas Deportivos, Julio Nocioni, señaló: “Estamos acompañando a la Asociación de Clubes de Tigre en las finales de las copas 9 de Julio y Alejandra Nardi. Como nos pidió el intendente Julio Zamora, seguimos acompañando a las instituciones de los barrios. Desde el Municipio apoyamos las actividades de estos espacios e invertimos en sus infraestructuras”.

Las finales tuvieron como escenario al Club Juventud de Rincón de Milberg, en el marco de las competencias impulsadas de manera conjunta por la Asociación de Clubes y el Municipio.