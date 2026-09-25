San Martín declaró la Emergencia para las PyMEs y anunció beneficios fiscales

La medida impulsada por el intendente Fernando Moreira estará vigente hasta el 31 de diciembre e incluye bonificaciones de tasas, exenciones, planes de pago y suspensión de acciones judiciales.

El Municipio de San Martín declaró la Emergencia para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas hasta el 31 de diciembre. La iniciativa contempla beneficios fiscales, facilidades para regularizar deudas y medidas destinadas a reducir costos y sostener la actividad del sector productivo.

La ordenanza fue presentada por el intendente Fernando Moreira junto a empresarios, representantes gremiales y funcionarios provinciales, en el marco del mes de la industria.

Entre las principales medidas aparece una bonificación extraordinaria del 20% en la Tasa de Seguridad e Higiene para contribuyentes habilitados de menores ingresos y para quienes se encuentren dentro del Régimen Simplificado.

También se estableció una bonificación del 100% en los derechos correspondientes a nuevas habilitaciones y permisos para comercios e industrias.

“San Martín registra cifras críticas en cierre de empresas, desempleo y capacidad industrial utilizada, que hoy es inferior al 50%”, sostuvo Fernando Moreira. Y agregó: “como respuesta, el Municipio impulsa la baja o exención de tasas, planes de pago y la suspensión de acciones judiciales, para mitigar el impacto de la crisis sobre las PyMEs locales”.

Qué medidas contempla la Emergencia PyME

La iniciativa amplía el Plan de Alivio Fiscal que ya se encuentra vigente, incorporando herramientas de regularización y planes de facilidades para empresas del distrito.

Además de los beneficios sobre tasas y habilitaciones, la ordenanza impulsa acciones destinadas a aumentar la actividad y la productividad y a reducir costos. Entre ellas se encuentran programas de eficiencia energética, clínicas tecnológicas, rondas de negocios y capacitaciones.

En paralelo, continuará el programa “Compre Local”, mediante el cual la administración pública municipal prioriza la contratación de empresas radicadas en San Martín.

“Sabemos que la situación es más que apremiante, por eso continúa el ‘Compre Local’, con el que la administración pública prioriza la contratación de empresas del distrito”, afirmó Moreira.

Otro de los puntos de la normativa está relacionado con las deudas municipales. Se contempla la suspensión transitoria de nuevas acciones judiciales de cobro y, en los juicios que ya están en trámite, el Ejecutivo solicitará la suspensión temporal y no impulsará la ejecución forzada de bienes.

Un Comité de Crisis para monitorear la situación

La ordenanza también establece la conformación de un Comité de Crisis integrado por representantes del Estado municipal, cámaras empresarias, sindicatos y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

El espacio tendrá carácter consultivo y estará destinado a monitorear el impacto de la recesión y proponer medidas de alerta temprana.

“Pese al escenario adverso, quiero destacar la capacidad de resistencia del empresariado y de los trabajadores, y reafirmar el compromiso del Municipio para acompañar al sector productivo, mientras se espera una salida política a la crisis”, concluyó Moreira.