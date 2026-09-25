Cervetto y Avancini respaldaron el turismo nacional y plantearon impulsar el empleo en Tigre

Los concejales de La Libertad Avanza Tigre participaron en la Ciudad de Buenos Aires de un encuentro entre empresarios, funcionarios y referentes del sector, donde se presentó el plan turístico 2027 de Villa de Merlo.

El turismo como actividad económica y generadora de empleo fue uno de los ejes del encuentro que reunió a empresarios, funcionarios y referentes del sector en la Ciudad de Buenos Aires. Allí participaron los concejales de La Libertad Avanza Tigre, Juan José Cervetto y Diego Avancini, en una jornada que incluyó la presentación del plan turístico 2027 de Villa de Merlo.

La actividad se realizó en el Hotel Lyon y fue convocada por los grupos hoteleros Cana Blaya y Magna Hoteles, ambos provenientes de Villa de Merlo, San Luis. El encuentro buscó promover alianzas entre el sector público y privado y analizar alternativas para reducir la estacionalidad de la actividad turística.

Durante la jornada, Cervetto vinculó las posibilidades de crecimiento del turismo con la generación de puestos de trabajo y planteó trasladar esa mirada a Tigre.

“Venimos a respaldar a los amigos de Merlo, San Luis, en el sentido de respaldar al turismo nacional; algunos de los grupos hoteleros hasta poseen hoteles también afuera del país”, expresó el concejal.

Y agregó: “No hay duda que en Tigre también tenemos que impulsar el turismo como motor del trabajo local. Muchos vecinos de Tigre viven de esta actividad, que debemos potenciar aún más todavía”.

Una agenda para extender el turismo durante todo el año

El encuentro estuvo encabezado por Santiago Trobo, exfuncionario de Turismo y co-responsable del grupo hotelero anfitrión. Durante su exposición, hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el turismo interno y generar propuestas que permitan sostener el movimiento en los destinos nacionales durante todo el año.

“Tenemos todo, la Villa de Merlo también. Trabajemos juntos y ofrezcamos nuestros servicios para atraer al turismo interno y que no se nos vayan más a Brasil”, sostuvo Trobo.

Sobre la situación del sector, agregó: “Venimos con una actividad bastante golpeada, pero no bajando los brazos lograremos salir adelante entre todos, como en otros tiempos”.

Como ejemplo de la importancia del turismo de eventos, durante la jornada se mencionó la reciente Fiesta Maestra, una propuesta corporativa y recreativa que reunió a más de 1.200 docentes durante un fin de semana largo.

Otro de los puntos de la presentación fue el plan “Las 4 Estaciones”, impulsado por el Grupo Cana Blaya con vistas a 2027. La propuesta contempla un calendario de actividades distribuido durante todo el año y un sistema de “pasaporte de beneficios” que permitirá acumular puntos en cada visita.

Entre las propuestas privadas figuran Cana Latino, Senderos del Tango, Fiesta Gaucha, Expo Holística, Mototurismo, Copa de la Amistad de Fútbol Senior y Carnaval Toda la Vida. El programa también prevé articulación con eventos tradicionales de Merlo, como la Fiesta del Mate, la Fiesta Nacional Valle del Sol y la Maratón Héroes de Malvinas.

Gastronomía y promoción del destino

La presentación del destino puntano también incluyó una muestra gastronómica y artística. Hubo intervenciones de bailarines de tango y bachata y una presentación en vivo del cantante Sebastián Molina, con un repertorio inspirado en Ricardo Arjona.

La propuesta gastronómica estuvo representada por los alfajores de Manjares de Merlo y por Ángela Parrilla y Restaurante, ubicado en la avenida del Sol de Villa de Merlo.

El encuentro reunió además a prestadores turísticos, empresarios, referentes gastronómicos, funcionarios, legisladores y especialistas en turismo internacional, con el objetivo de generar vínculos entre los distintos actores de la actividad.

Para Cervetto y Avancini, la jornada permitió poner en agenda la relación entre turismo, actividad privada y empleo, con la mirada también puesta en el potencial turístico de Tigre.