Zonas Frías: el Senado convirtió en ley el recorte del subsidio de gas para más de un millón de usuarios

La iniciativa fue aprobada por 38 votos contra 8 y mantiene el beneficio para la Patagonia, Malargüe y la Puna, además de algunos grupos específicos. El cambio alcanza a 90 ciudades.

El Senado convirtió en ley el nuevo régimen de Zonas Frías, que restringe el subsidio de gas que recibían determinadas localidades incorporadas al beneficio desde 2021. La medida fue aprobada por 38 votos contra 8 y alcanzará a más de un millón de usuarios de 90 ciudades.

Con la nueva normativa, el descuento quedará concentrado en los usuarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna. También conservarán el beneficio los hogares incluidos en el ReNaBaP, los veteranos de Malvinas y aquellos que tengan integrantes con Certificado Único de Discapacidad.

En cambio, dejarán de contar con el subsidio por zona fría las localidades que habían sido incorporadas al régimen en 2021 en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis.

Qué cambia con el nuevo régimen

Uno de los puntos centrales de la ley es que el descuento se aplicará sobre el precio del gas y no sobre el monto total de la factura. Este aspecto fue cuestionado por legisladores opositores durante el tratamiento de la iniciativa.

Los usuarios que pierdan el beneficio por zona fría podrán solicitar una reducción tarifaria si demuestran ingresos de hasta tres canastas básicas correspondientes al hogar tipo 2. Según el material de origen, ese límite se ubica actualmente en $4,8 millones.

La norma también mantiene el régimen de incentivos a las energías renovables hasta 2045.

El impacto sobre el déficit energético

De acuerdo con los fundamentos de la iniciativa, el nuevo esquema permitirá al Gobierno reducir el déficit energético en 272 millones de pesos y avanzar en la regularización de las deudas que las distribuidoras mantienen con CAMMESA, la empresa que administra el mercado mayorista eléctrico.

El proyecto había sido aprobado previamente en la Cámara de Diputados y llegó al Senado para su tratamiento definitivo.

Antes de la votación, el presidente del bloque peronista, José Mayans, anticipó que sus senadores se retirarían del recinto. De esta manera, el oficialismo debió garantizar por sus propios medios el quórum de 37 senadores necesario para avanzar con la iniciativa.