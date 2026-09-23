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Policiales / Tigre

Un roba cables fue detenido por el COT cuando escapaba por los techos en Troncos del Talar

Un roba cables fue detenido por el COT cuando escapaba por los techos en Troncos del Talar.
El hombre había sustraído cables de una plaza del barrio Cina Cina y huyó por pasillos y techos de viviendas. El seguimiento de las cámaras permitió localizarlo y detenerlo junto a efectivos bonaerenses.

El hombre había sustraído cables de una plaza del barrio Cina Cina y huyó por pasillos y techos de viviendas. El seguimiento de las cámaras permitió localizarlo y detenerlo junto a efectivos bonaerenses.


Un roba cables fue detenido en el barrio Cina Cina, en la localidad de Troncos del Talar, luego de sustraer cables de la plaza ubicada en Alejandro Volta y Madre Teresa de Calcuta. La fuga quedó registrada por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), que permitieron realizar el seguimiento hasta su detención.


El seguimiento de la fuga


El ilícito ocurrió durante la madrugada. Los agentes de la central de monitoreo detectaron el hecho a través de los domos municipales y dieron aviso al móvil más cercano.


Tras cometer el hurto, el sujeto escapó por los pasillos del barrio y luego trepó por los techos de las viviendas aledañas en un intento por evitar ser alcanzado.


El personal del COT realizó el seguimiento de la fuga mediante las cámaras de monitoreo y coordinó la intervención con efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.


Detenido a pocos metros


Finalmente, los agentes interceptaron al sospechoso en la intersección de Juan Bautista Azopardo y Juana Azurduy.


El hombre fue identificado y trasladado a una comisaría, donde quedó a disposición de la Justicia.

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