Julio Zamora recibió y reconoció a deportistas de Tigre por sus logros en Argentina y el exterior

Sabrina Benítez, Mara Albani, Victoria Nestares, Marcos Heredia, Sofía Padros y Felicita Padros participaron de un encuentro con el intendente Julio Zamora tras sus actuaciones en distintas competencias.

Deportistas de Tigre que se destacaron en competencias nacionales e internacionales fueron recibidos por el intendente Julio Zamora en el Palacio Municipal, donde compartieron sus experiencias y recibieron reconocimientos por sus resultados.

Entre los homenajeados estuvieron Sabrina Benítez y Mara Albani, campeonas del Mundial +40 de hockey disputado en Países Bajos, y Victoria Nestares, quien obtuvo el tercer puesto en un campeonato de aguas abiertas realizado en Brasil.

También participaron Marcos Heredia, quien llegó al primer puesto del ranking argentino de tenis de mesa Sub 11, y las tenistas Sofía Padros y Felicita Padros, campeonas de dobles en el regional de Argentina.

Durante el encuentro, Zamora destacó la importancia de sostener el acompañamiento a los deportistas y vinculó ese objetivo con el desarrollo de la infraestructura deportiva municipal.

“Es importante continuar acompañando y aportando en el crecimiento de nuestros deportistas. Parte de nuestra gestión se basa en fortalecer la infraestructura de los polideportivos para que los vecinos y vecinas puedan divertirse y, a su vez, perfeccionarse en cada una de sus disciplinas. Esta es una decisión política que sostenemos en el tiempo a través de una inversión económica muy importante”, afirmó el intendente.

Una historia ligada a los polideportivos

Una de las deportistas presentes fue Victoria Nestares, quien contó cómo comenzó su vínculo con la natación y el recorrido que realizó hasta llegar a competir en aguas abiertas.

“Practico natación en pileta y también en aguas abiertas. Cada aporte que hace el Municipio es muy importante para nuestro desarrollo debido a las condiciones en las que está el país. Empecé a nadar como a los 2 años en el Polideportivo Mariano Moreno de Troncos del Talar y después pude federarme para continuar compitiendo”, relató.

El Municipio señaló que continúa ampliando y mejorando su infraestructura deportiva. Entre los espacios mencionados se encuentran la Pista de Atletismo Abel Acevedo, homologada internacionalmente, los 19 polideportivos y los microestadios de Don Torcuato y Benavídez.

Estas instalaciones forman parte de las políticas públicas deportivas que el Gobierno local vincula con el desarrollo de las distintas disciplinas en el distrito.