edición 8246 - visitas hoy 51380

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Tigre

Tigre reforzó la campaña de seguridad vial durante los festejos de Primavera y el Día del Estudiante

Tigre llevó la prevención vial a la práctica con simuladores y gafas que imitan los efectos del alcohol
En el marco del Día del Estudiante y la Primavera, vecinos y visitantes participaron de una jornada con simuladores y gafas que recrean alteraciones en la percepción, los reflejos y la coordinación.

En el marco del Día del Estudiante y de la Primavera, el Municipio de Tigre realizó una jornada de concientización vial en la que vecinos y visitantes pudieron experimentar, mediante simuladores y gafas especiales, algunas de las alteraciones que produce el consumo de alcohol al momento de conducir.


La propuesta buscó trasladar el mensaje de prevención a una experiencia concreta. Los participantes utilizaron dispositivos que recrean modificaciones en la percepción visual y la coordinación, con el objetivo de mostrar cómo pueden verse afectados la atención, los reflejos y la capacidad para tomar decisiones frente al volante.


La secretaria de Gobierno, Gabriela Zamora, explicó el objetivo de la iniciativa: “Buscamos que la concientización vaya más allá de un mensaje y que cada participante pueda comprobar cómo el alcohol altera la percepción, los reflejos y la toma de decisiones. Nuestro objetivo es brindar herramientas para que vecinos y visitantes disfruten de manera responsable y planifiquen siempre un regreso seguro”.


Una experiencia pensada para jóvenes y familias


La actividad estuvo especialmente dirigida a adolescentes, jóvenes conductores, personas próximas a obtener su primera licencia y familias.


Bajo el lema “Esta primavera, elegí llegar”, la jornada apuntó a generar conciencia sobre los riesgos asociados al consumo de alcohol al volante y a promover decisiones responsables durante los festejos.


La iniciativa forma parte de las acciones de educación y seguridad vial impulsadas por el Municipio de Tigre, con una consigna central: si se consume alcohol, no se conduce.

Últimas Noticias

Jubilaciones, pensiones y AUH: cuánto se cobrará en octubre con el aumento del 1,66%
Jubilaciones, pensiones y AUH: cuánto se cobrará en octubre con el aumento del 1,66%
Julio Zamora festejó junto a jubilados de El Talar los 27 años del Centro Manantial de Vida
Julio Zamora festejó junto a jubilados de El Talar los 27 años del Centro Manantial de Vida
Javier Milei negó que haya recesión y cuestionó los indicadores: “Están arrojando cualquier cosa”
Javier Milei negó que haya recesión y cuestionó los indicadores: “Están arrojando cualquier cosa”
Adultos mayores de Tigre participaron de talleres de alimentación saludable en El Talar y Don Torcuato
Adultos mayores de Tigre participaron de talleres de alimentación saludable en El Talar y Don Torcuato
Ruta 197: cruzó en rojo, chocó a una moto y el motociclista tuvo que ser asistido
Ruta 197: cruzó en rojo, chocó a una moto y el motociclista tuvo que ser asistido
El Marco de Legalidad de los Casinos en Línea en Argentina: Claves para una Experiencia Segura
El Marco de Legalidad de los Casinos en Línea en Argentina: Claves para una Experiencia Segura