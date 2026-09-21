Tigre reforzó la campaña de seguridad vial durante los festejos de Primavera y el Día del Estudiante

En el marco del Día del Estudiante y la Primavera, vecinos y visitantes participaron de una jornada con simuladores y gafas que recrean alteraciones en la percepción, los reflejos y la coordinación.

En el marco del Día del Estudiante y de la Primavera, el Municipio de Tigre realizó una jornada de concientización vial en la que vecinos y visitantes pudieron experimentar, mediante simuladores y gafas especiales, algunas de las alteraciones que produce el consumo de alcohol al momento de conducir.

La propuesta buscó trasladar el mensaje de prevención a una experiencia concreta. Los participantes utilizaron dispositivos que recrean modificaciones en la percepción visual y la coordinación, con el objetivo de mostrar cómo pueden verse afectados la atención, los reflejos y la capacidad para tomar decisiones frente al volante.

La secretaria de Gobierno, Gabriela Zamora, explicó el objetivo de la iniciativa: “Buscamos que la concientización vaya más allá de un mensaje y que cada participante pueda comprobar cómo el alcohol altera la percepción, los reflejos y la toma de decisiones. Nuestro objetivo es brindar herramientas para que vecinos y visitantes disfruten de manera responsable y planifiquen siempre un regreso seguro”.

Una experiencia pensada para jóvenes y familias

La actividad estuvo especialmente dirigida a adolescentes, jóvenes conductores, personas próximas a obtener su primera licencia y familias.

Bajo el lema “Esta primavera, elegí llegar”, la jornada apuntó a generar conciencia sobre los riesgos asociados al consumo de alcohol al volante y a promover decisiones responsables durante los festejos.

La iniciativa forma parte de las acciones de educación y seguridad vial impulsadas por el Municipio de Tigre, con una consigna central: si se consume alcohol, no se conduce.