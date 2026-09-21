El Hospital Central de San Isidro renovó su tecnología para estudios digestivos

El Hospital Central de San Isidro puso en funcionamiento una torre digital Olympus de alta definición que permitirá agilizar los estudios digestivos y ampliar la capacidad de atención.

El Hospital Central de San Isidro puso en funcionamiento una nueva torre de endoscopía digital de alta definición con el objetivo de agilizar los estudios digestivos y ampliar la capacidad de atención. La incorporación demandó una inversión de US$140.000 y permite renovar el equipamiento utilizado en el servicio de gastroenterología.

Se trata de una plataforma Olympus EVIS EXERA III, serie 190, que incorpora tecnología de alta definición y nuevas herramientas de observación. Según se informó, el nuevo sistema permitirá trabajar con mayor precisión en los estudios y detectar de manera temprana enfermedades complejas.

La renovación también apunta a reducir los tiempos de espera. La velocidad de funcionamiento del nuevo equipamiento permitirá incrementar la cantidad de turnos diarios y realizar estudios en menor tiempo.

Qué cambia con el nuevo equipamiento

La incorporación reemplaza parte de una tecnología que había quedado antigua. El sector contaba con una torre Olympus analógica de más de 15 años de uso y otra torre Pentax adquirida en 2023 que, según informó el hospital, quedó limitada tecnológicamente y tuvo reiteradas bajas por falta de repuestos.

La nueva plataforma incorpora pantallas de alta definición HDTV y herramientas de observación microscópica que no estaban disponibles hasta ahora en la institución.

Entre sus funciones también se encuentra un sistema de captura rápida de imágenes diseñado para obtener fotografías enfocadas aun durante el movimiento natural del cuerpo, evitando registros borrosos.

Otro aspecto de la renovación está relacionado con el instrumental que ya tenía el hospital. La nueva torre es compatible con los tubos flexibles del equipamiento anterior, por lo que pueden seguir utilizándose conectados al nuevo procesador digital.

De esta manera, esos elementos no quedan fuera de servicio y pueden aprovecharse con el nuevo sistema de procesamiento de imágenes, lo que permite ampliar el instrumental disponible para los estudios.

Más turnos y menor tiempo de espera

Para los pacientes, el principal cambio previsto estará vinculado con la dinámica de atención. El hospital informó que el nuevo equipamiento permitirá realizar estudios de manera más rápida y con menores molestias físicas.

La mayor velocidad de trabajo también permitirá incrementar la cantidad de turnos diarios y reducir los tiempos de espera para acceder al servicio de gastroenterología.

La puesta en funcionamiento de la nueva torre forma parte del proceso de actualización tecnológica del Hospital Central de San Isidro, que destinó US$140.000 a la adquisición y puesta en marcha del equipamiento.