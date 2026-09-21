San Isidro: hallaron un artefacto similar a un mortero a la vera del Río de la Plata

El objeto fue encontrado cerca de Roque Sáenz Peña y el Río de la Plata. La Policía resguardó el lugar y convocó a especialistas en explosivos para determinar sus características y establecer si representa un riesgo.

Un artefacto de aproximadamente 50 centímetros de largo, similar a un proyectil de mortero, fue encontrado este sábado a la vera del Río de la Plata, en la zona de las barrancas de San Isidro.

El hallazgo se produjo minutos antes de las 18, cerca de la intersección de Roque Sáenz Peña y el río. El objeto estaba sobre uno de los márgenes y, ante la posibilidad de que se tratara de un artefacto explosivo, se activó un protocolo de seguridad.

La situación fue comunicada al 911 y efectivos de la Comisaría Cuarta de San Isidro llegaron al lugar. Luego solicitaron la intervención de especialistas en explosivos y trabajaron junto con personal de la Prefectura Naval Argentina.

Analizan el artefacto hallado junto al río

El sector quedó resguardado mientras los especialistas realizan las pericias correspondientes. El objetivo es establecer qué tipo de objeto es, determinar sus características y verificar si representa algún riesgo.

Por el caso se inició una investigación judicial a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Boulogne, con la fiscal Mariana Castronovo de turno.

Por el momento, la información disponible no permite establecer el origen ni la antigüedad del artefacto. Tampoco se determinó si contenía material explosivo.

El hallazgo se suma a otros episodios registrados durante este año en distintos puntos del país, en los que fueron encontrados proyectiles, granadas y otros artefactos de características militares, aunque en varios de esos casos las pericias posteriores determinaron que no tenían carga explosiva activa.