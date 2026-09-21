Balearon una casa por una deuda y los detuvieron minutos después en José León Suárez

El ataque ocurrió en el barrio Lanzone y quedó registrado por cámaras de seguridad. Los sospechosos fueron interceptados poco después con una pistola con la numeración suprimida, dos cargadores y 43 proyectiles.

Tres hombres fueron detenidos en José León Suárez, partido de San Martín, poco después de que varios disparos impactaran contra el frente de una vivienda del barrio Lanzone. Según la investigación policial, el ataque estaría relacionado con una deuda que uno de los sospechosos reclamaba a la víctima.

Los aprehendidos fueron identificados como Alejandro Ezequiel Velaztiqui, de 34 años, y los hermanos Adrián Armando Acosta, de 43, y Diego Hernán Acosta, de 37.

El episodio ocurrió el viernes por la tarde, en inmediaciones de Ceballos y Estrada. La secuencia fue registrada por las cámaras del Centro Operativo de Monitoreo (COM) de San Martín y permitió reconstruir el momento del ataque.

Según la información policial, el Suzuki Swift en el que circulaban los sospechosos llegó hasta la vivienda a las 17.48. Después de detenerse frente al domicilio, se produjeron los primeros disparos.

Dos hombres aparecieron luego junto al vehículo y mantuvieron una discusión. Segundos después, los tres ocupantes descendieron del auto y volvieron a disparar contra la propiedad antes de escapar. La secuencia terminó a las 17.50.

Los interceptaron pocos minutos después

Mientras los sospechosos se alejaban del lugar, efectivos de la DDI San Martín que realizaban tareas investigativas recibieron una alerta del Centro de Monitoreo sobre el ataque.

Poco después, los agentes localizaron el Suzuki Swift y lo interceptaron en la intersección de las calles 7 y B.

De acuerdo con el parte policial, Adrián Acosta, que conducía el vehículo, intentó descender con una pistola Browning Hi Power calibre 9 milímetros en una de sus manos. Ante esa situación, uno de los efectivos efectuó un disparo intimidatorio contra el suelo. El sospechoso arrojó el arma y fue reducido.

Velaztiqui también descendió del vehículo y se arrojó al piso. El tercer ocupante escapó corriendo e ingresó a una vivienda cercana, donde los policías lo encontraron y redujeron dentro de una habitación.

Durante el procedimiento, un grupo de personas comenzó a arrojar objetos contundentes contra los agentes. Por ese motivo, el personal policial se retiró del lugar junto con los tres aprehendidos y los elementos secuestrados.

El arma y los proyectiles secuestrados

La Policía incautó una pistola Browning Hi Power calibre 9 milímetros con la numeración suprimida, que tenía un cargador con 15 proyectiles y una munición en la recámara.

También fue secuestrado otro cargador de la misma arma, prolongado de manera casera, que contenía 27 proyectiles. En total, entre ambos cargadores y la munición que llevaba el arma en la recámara, fueron incautados 43 proyectiles.

El Suzuki Swift utilizado por los sospechosos también quedó secuestrado. Según el informe policial, la inspección del vehículo no permitió encontrar otros elementos de interés para la causa.

La investigación apunta a una deuda

La víctima, identificada como A.V., les contó a los investigadores que había obtenido un préstamo de Velaztiqui.

De acuerdo con las primeras averiguaciones policiales, el sospechoso prestaría dinero con intereses que, según la hipótesis de los investigadores, resultaban difíciles de afrontar para sus clientes. En ese esquema, siempre según esa línea investigativa, los hermanos Acosta habrían actuado como sus “brazos armados” para reclamar los pagos.

A.V. también habría manifestado que ese día fue amenazado con armas. Sin embargo, según consta en el parte policial, el hombre se encontraba “sumamente atemorizado” y se negó a prestar declaración testimonial.

La causa quedó en manos de la UFI N°3 de San Martín, a cargo de la fiscal Di Giorgio, y fue caratulada como abuso de armas, amenazas calificadas y tenencia ilegal de arma de guerra, además de una infracción al artículo 189 bis, apartado 5.

Los tres sospechosos permanecían alojados en la DDI San Martín y serían trasladados a sede fiscal para prestar declaración indagatoria.