Tigre inauguró la Plaza Ciudad del Delta en Dique Luján y sumó su espacio público N° 107

La Plaza Ciudad del Delta fue inaugurada sobre la calle Las Heras y cuenta con juegos infantiles, instalaciones aeróbicas, nueva iluminación, parquización y mobiliario urbano.

Dique Luján incorporó un nuevo espacio público con la inauguración de la Plaza Ciudad del Delta, ubicada sobre la calle Las Heras. El lugar cuenta con juegos infantiles, instalaciones aeróbicas, nueva iluminación, parquización y mobiliario urbano.

Con esta obra, el Municipio de Tigre llegó al espacio público N° 107 inaugurado en el distrito. La intervención busca sumar un lugar destinado al encuentro, la recreación y la actividad física en la localidad.

El acto de inauguración fue encabezado por el intendente Julio Zamora, quien recorrió la plaza junto a su equipo de trabajo. La ceremonia incluyó además la bendición del padre Jorge Jara, el tradicional corte de cinta, el descubrimiento de una placa conmemorativa y la plantación de un árbol Lapacho.

“Son espacios públicos de calidad, vamos desde la periferia hacia el centro de Tigre. Esto es darle identidad al barrio, tenemos un amplio abanico de obras públicas y actividades de distintas áreas en todo el territorio. Esta plaza hace a la felicidad de los vecinos y los buenos hábitos”, sostuvo Julio Zamora.

Juegos, iluminación y sectores para actividad física

La nueva plaza incorpora juegos infantiles y piezas aeróbicas, además de iluminación, trabajos de parquización y mobiliario urbano.

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, destacó el alcance de la intervención y su vínculo con la actividad de la zona.

“Es un día muy especial para la comunidad. Se trata de un corredor renovado que forma parte de la intención política de Julio Zamora. Con este tipo de obras también ayudamos a los emprendedores locales y vecinos. Se trata de un sitio muy concurrido por el turismo”, señaló.

La Plaza Ciudad del Delta se suma así a los espacios públicos incorporados por el Municipio de Tigre en distintas localidades del distrito.