Julieta Prandi y Emanuel Ortega celebraron su casamiento con familiares y amigos en San Isidro

La conductora compartió imágenes de la celebración junto a Emanuel Ortega, sus hijos y familiares de ambos, después de la ceremonia en el Registro Civil de San Isidro.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega formalizaron su matrimonio en el Registro Civil de San Isidro y luego compartieron una celebración íntima junto a 36 familiares y amigos. Días después de la ceremonia, la conductora publicó un álbum con distintas imágenes de la jornada, en las que aparecen sus hijos, integrantes de ambas familias y personas cercanas a la pareja.

Entre las fotografías difundidas por Prandi aparecen Palito Ortega, Evangelina Salazar e India Ortega, además de Julieta Ortega y otros integrantes de la familia del músico. Del lado de la conductora también quedaron registrados sus padres, su hermana Natalia y sus hijos Mateo y Rocco.

La celebración tuvo un formato reducido y familiar. Las imágenes muestran diferentes momentos del encuentro, desde fotografías grupales hasta escenas más espontáneas de los invitados y de la pareja.

Una celebración rodeada de familiares

Entre los registros vinculados a la familia de Emanuel Ortega se encuentra una fotografía de Palito Ortega junto a Evangelina Salazar e India Ortega durante la ceremonia. También aparecen India y Bautista Ortega en distintos momentos de la jornada.

Otra de las imágenes reúne a Julieta Ortega junto a su madre y a Benito Noble Ortega, hijo de Prandi y del músico Iván Noble.

Por parte de la conductora, el álbum incluye una fotografía en blanco y negro junto a su hermana Natalia y otra imagen grupal en la que aparecen sus padres, Cristina Caballero y Eduardo Prandi.

Sus hijos Mateo y Rocco también formaron parte de la celebración. Prandi aparece abrazada a Mateo en una de las fotografías y sentada junto a Rocco en otra. Mateo, además, fue retratado junto a una amiga.

Las fotos que compartió Julieta Prandi

Las imágenes también muestran a Emanuel Ortega durante distintos momentos del encuentro. En una de ellas aparece con anteojos de sol y una copa en la mano, mientras que en otra utiliza su teléfono para registrar uno de los brindis.

La pareja también protagonizó varias fotografías juntos. En una de las más íntimas, Prandi aparece con una copa de champán mientras abraza a Ortega y apoya la cabeza sobre su hombro. Otra imagen los muestra sonrientes frente a cámara.

El ramo elegido por la conductora estuvo compuesto por rosas rosadas, flores blancas y follaje verde. En una de las últimas fotografías del álbum, Prandi posa con las flores, mientras que otra imagen en blanco y negro muestra a la pareja abrazada bajo una lluvia de pétalos.

Junto a las fotografías, Prandi dejó un breve mensaje sobre la celebración: “Solo resta agradecer por este momento de felicidad compartida. Una tarde cualquiera puede convertirse en un día imborrable”.

La relación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega comenzó durante el aislamiento de 2020, cuando ambos establecieron contacto a través de las redes sociales. Con el tiempo, la relación derivó en convivencia y en un proyecto de vida en común que finalmente quedó formalizado con el casamiento en San Isidro.