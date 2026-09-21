Apagón en el AMBA: Edenor confirmó dónde se originó la falla que dejó sin luz a casi 600 mil usuarios

La distribuidora eléctrica atribuyó el corte a un desperfecto en un interruptor de 220 kilovoltios instalado en la subestación Malaver, en San Martín. El apagón también alcanzó a usuarios de Edesur.

El apagón que dejó sin electricidad a cientos de miles de usuarios del AMBA tuvo su origen en una falla técnica registrada en la red de Edenor. La distribuidora informó que el desperfecto se produjo en un interruptor de 220 kilovoltios instalado en la subestación Malaver, ubicada en el partido de San Martín.

El corte comenzó alrededor de las 21 del sábado y alcanzó a usuarios de Edenor y Edesur. De acuerdo con los datos del ENReGE, el momento de mayor impacto se registró a las 21:45, cuando 519.472 usuarios de Edenor y 78.125 de Edesur permanecían sin suministro.

El apagón también afectó comercios, semáforos y distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y del norte bonaerense. En el área de Edenor quedaron sin servicio sectores de Belgrano, Colegiales, Villa del Parque, Palermo, Recoleta, Villa Crespo, Villa Urquiza y Saavedra, además de Munro y Vicente López.

La falla se originó en una subestación de San Martín

Según confirmó Edenor, el desperfecto que desencadenó la interrupción se produjo en un interruptor de 220 kilovoltios ubicado en la subestación Malaver. La empresa señaló que todavía continúan las investigaciones para establecer con precisión los factores que provocaron el fallo.

El origen del corte había permanecido sin determinar durante buena parte del domingo. Mientras desde Edesur habían indicado que el inconveniente era ajeno a su compañía, Edenor mantenía abierta la investigación sobre lo ocurrido.

El suministro comenzó a recuperarse progresivamente poco después de las 23. En algunos sectores de la Ciudad, la restitución se inició primero en Núñez, Belgrano y Recoleta.

En la zona de concesión de Edesur, entre los barrios más afectados estuvieron La Paternal, Flores, Floresta, Villa del Parque, Vélez Sarsfield, Caballito y Villa Santa Rita.

La empresa había comunicado a las 21:30 que el servicio se encontraba normalizado para sus clientes afectados por una falla externa. Un representante de Edesur explicó: “El incidente de esta noche alcanzó a un grupo de clientes en la zona sur y norte del AMBA, alguno de ellos dentro del área de concesión de nuestra distribuidora”.

Un proyecto para ampliar la red eléctrica

El apagón se produjo mientras el Gobierno nacional avanza con un proyecto para ampliar la infraestructura de transporte eléctrico del AMBA.

La Secretaría de Energía lanzó el 11 de agosto una licitación nacional e internacional para el proyecto AMBA I, valuado en USD 800 millones. La iniciativa contempla que el sector privado financie, construya, opere y mantenga las nuevas instalaciones.

El proyecto prevé la incorporación de 270 kilómetros de líneas de transmisión de 500, 220 y 132 kilovoltios, además de una estación transformadora en Plomer y equipos de compensación reactiva STATCOM para contribuir a la estabilidad de la red.

AMBA I forma parte del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, que reúne 16 proyectos y contempla inversiones superiores a USD 6.600 millones.