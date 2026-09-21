FATE: crece la tensión en San Fernando mientras el SUTNA espera una respuesta judicial

El SUTNA apeló la resolución judicial que ordenó restituir la planta a FATE y mantiene la concentración junto a trabajadores, familiares y organizaciones sindicales.

La orden judicial que dispuso el desalojo de la planta de FATE en San Fernando volvió a tensar un conflicto laboral que lleva siete meses. Mientras el SUTNA espera una respuesta a la apelación presentada contra la medida, trabajadores, familiares y organizaciones sindicales y sociales mantienen la presencia en los alrededores del predio.

El fallo establece el desalojo y la restitución de la planta a FATE, en el marco de la causa vinculada con la permanencia de trabajadores en las instalaciones. El sindicato sostiene que la empresa realizó un lockout y reclama la reapertura de la fábrica, mientras que la compañía mantiene su decisión de cerrar la planta.

El secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, confirmó que el gremio apeló la resolución y señaló que los trabajadores permanecen en alerta ante una eventual ejecución de la medida.

“Hemos presentado una apelación para que este fallo quede nulo. Vamos a ver la respuesta de la Justicia”, afirmó el dirigente.

Siete meses de conflicto

La disputa comenzó hace siete meses a partir de la situación laboral de los empleados y el cierre de la planta de San Fernando. Desde entonces, el sindicato reclama la continuidad de la actividad y la defensa de los puestos de trabajo.

Crespo cuestionó el contenido del fallo y planteó que la situación genera incertidumbre entre los trabajadores.

“Estamos en estado de alerta luego del fallo escandaloso donde por la fuerza se pretende reprimir a trabajadores que están reclamando por su puesto de trabajo ante un lockout ilegal de la patronal”, sostuvo.

El dirigente agregó: “Esta situación es muy grave, los trabajadores se dedican a construir neumáticos, no a enfrentar a la policía”.

La resolución judicial, según explicó, abrió un escenario de incertidumbre para quienes permanecen vinculados al conflicto. “Desde que salió el fallo puede pasar cualquier cosa”, afirmó.

El reclamo por los puestos de trabajo

En la planta de San Fernando trabajan más de 900 personas y el conflicto mantiene en discusión la continuidad de esos puestos laborales.

FATE es una empresa argentina dedicada a la fabricación de neumáticos y su establecimiento de San Fernando tiene capacidad para producir cubiertas para distintos tipos de vehículos. Según el material aportado, es además la única fábrica del país que produce neumáticos para camiones y colectivos.

Uno de los trabajadores que permanece en el lugar resumió la posición de quienes sostienen la protesta: “Somos imprescindibles. Vamos a resistir hasta poder abrir la planta”.

Otro empleado puso el foco en los siete meses que lleva el reclamo y sostuvo: “Hace 7 meses venimos luchando. Nosotros somos rehenes de una puja entre poderes. Sabemos que la fábrica en algún momento va a abrir. Nosotros vamos a luchar hasta el final defendiendo los puestos de trabajo”.

Mientras aguardan una definición sobre la apelación, desde el SUTNA anticiparon que buscarán sostener la presencia alrededor de la planta y cuentan, según Crespo, con el respaldo de organizaciones sindicales y sociales.

“Tenemos que respaldar todo lo que hagamos rodeando la planta. En el momento que tengamos una situación de amenaza visible tenemos mucho apoyo de organizaciones obreras, la CGT, las dos CTA, la Iglesia, con el intendente del distrito”, señaló el secretario general del gremio.

Por ahora, la concentración continúa en San Fernando mientras los trabajadores esperan la respuesta judicial a la apelación y permanece abierta la posibilidad de que se ejecute la orden de desalojo.