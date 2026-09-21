Mauro Icardi quedó inhabilitado para conducir tras un video con la China Suárez

La Provincia de Buenos Aires intervino luego de la difusión de un video en el que Eugenia “la China” Suárez aparece sin cinturón y con parte del cuerpo fuera del vehículo mientras el futbolista conducía.

Mauro Icardi quedó inhabilitado preventivamente para conducir en la provincia de Buenos Aires luego de que el Ministerio de Transporte bonaerense constatara que tenía la licencia vencida. La intervención se produjo tras la difusión de un video en redes sociales protagonizado por el futbolista y Eugenia “la China” Suárez.

La grabación muestra a Suárez mientras circulaba como acompañante, sin el cinturón de seguridad y con gran parte de su cuerpo fuera del vehículo a través de una ventanilla. En las imágenes, Icardi aparece al volante y continúa la marcha mientras ocurre la maniobra.

A partir de la repercusión pública del video, el Ministerio de Transporte, a cargo de Martín Marinucci, verificó la situación correspondiente al conductor y constató que su licencia se encontraba vencida.

La medida dispuesta por la Provincia

Ante esa situación, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial dispuso la inhabilitación preventiva de Icardi en los términos de la Ley Provincial N° 13.927.

La medida también tomó en consideración la conducta registrada en el video. Desde el organismo provincial señalaron que quien conduce debe preservar las condiciones de seguridad de los ocupantes y de terceros, y evitar continuar la marcha ante una situación que pueda representar un peligro.

Como consecuencia de la inhabilitación, en caso de que Icardi quiera tramitar una nueva licencia deberá hacerlo en la jurisdicción correspondiente a su domicilio, ya que reside en la provincia de Buenos Aires.

Además, antes de obtener nuevamente el permiso para conducir deberá someterse a una evaluación destinada a determinar si se encuentra psíquicamente apto para manejar.

La inhabilitación preventiva quedó registrada este 21 de septiembre y permanecerá como condición previa a una eventual nueva licencia de conducir.