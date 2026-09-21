Más de mil estudiantes de Tigre celebraron su día y renovaron las autoridades de la FES

La jornada de intertribus se realizó en el Sindicato de Madereros con jóvenes de 40 escuelas secundarias del distrito. Hubo deportes, juegos y una merienda compartida.

Más de mil estudiantes de 40 escuelas secundarias de Tigre se reunieron este lunes 21 de septiembre en el Sindicato de Madereros para celebrar el Día del Estudiante con una jornada de intertribus organizada por la Federación de Estudiantes Secundarios de Tigre (FES) junto a la ONG Compromiso con Tigre.

La propuesta comenzó a las 13 y convocó a jóvenes de distintas localidades del distrito, que se dividieron en equipos para participar de torneos de fútbol y vóley, carreras de embolsados y distintos juegos. Cada grupo también tuvo que preparar su propia bandera y sumar puntos para su tribu.

Más allá de la competencia, el encuentro funcionó como un espacio para compartir entre estudiantes de diferentes escuelas. La jornada incluyó una merienda y distintas actividades recreativas impulsadas por los propios jóvenes.

Nueva conducción para la FES Tigre

El encuentro también marcó la renovación de autoridades de la FES Tigre, que tendrá como nuevo presidente a Lucio Camarotta, de la EEST N°3. La conducción estará integrada además por estudiantes de distintos establecimientos secundarios del distrito.

Camarotta destacó el lugar que encontró en la organización y planteó como objetivo fortalecer la participación estudiantil.

"Antes de sumarme a la FES, nunca había pensado en involucrarme de esta manera. Pero encontré un lugar donde te escuchan, donde tu voz importa y donde no solamente podemos hablar de los problemas que tenemos en nuestras escuelas, sino también organizarnos para encontrar soluciones. Hoy, cuando tantas veces se dice que la juventud está perdida, somos más de mil estudiantes que elegimos encontrarnos, hacer deporte y compartir nuestro día. Eso también habla de quiénes somos. Queremos una Federación que represente a los estudiantes de Tigre, que trabaje en equipo y donde cada pibe y cada piba sienta que puede ser protagonista".

La nueva conducción agradeció además el trabajo de las autoridades salientes y planteó la continuidad del crecimiento de la Federación, con el objetivo de fortalecer la participación de los centros de estudiantes y sumar nuevas escuelas.

La comisión quedó conformada de la siguiente manera:



Presidente: Lucio Camarotta — EEST N°3

Lucio Camarotta — EEST N°3

Vicepresidenta: Aixa Barberis — EEST N°2

Aixa Barberis — EEST N°2

Secretaria General: Luisana Savala — EES N°48

Luisana Savala — EES N°48

Tesorero: Sebastián Sosa — EES N°5

Sebastián Sosa — EES N°5

Vocal 1: Magali Zalazar — Técnica N°4

Magali Zalazar — Técnica N°4

Vocal 2: Emiliano Camarotta — Patronato

Emiliano Camarotta — Patronato

Vocal 3: Abigail Saravia — EES N°13

Abigail Saravia — EES N°13

Vocal 4: Nicolás Mohr — Media N°8 de Pacheco

Nicolás Mohr — Media N°8 de Pacheco

Vocal 5: Zahira Lalak — Secundaria N°24

Zahira Lalak — Secundaria N°24

Vocal 6: Santiago Chemen — EES N°9 Marcos Sastre



Acompañamiento a la organización estudiantil

De la jornada participó el concejal Sebastián Rovira, quien viene acompañando las actividades de la Federación y señaló el crecimiento que tuvo la organización.

"Venimos acompañando a la FES desde sus comienzos y ver hoy a más de mil pibes de 40 escuelas compartiendo esta jornada es una enorme alegría. Son estudiantes que se organizan, que nos plantean problemas, que nos exigen respuestas y que también vienen con ideas para mejorar sus escuelas. Nos enseñan todos los días que los estudiantes no tienen que ser solamente destinatarios de las decisiones educativas: tienen que ser protagonistas. Hoy quisimos acompañarlos en algo igual de importante: que puedan encontrarse, disfrutar y celebrar todo lo que vienen construyendo juntos".

También participó Malena Galmarini, senadora provincial y fundadora de la ONG Compromiso con Tigre, que destacó el acompañamiento que la organización brinda a los jóvenes durante el año.

"Desde Compromiso con Tigre acompañamos a los jóvenes durante todo el año con talleres, capacitaciones, debates y distintas herramientas para que puedan desarrollar sus proyectos. Pero hoy queríamos algo distinto: que se encuentren, que se miren a los ojos, que jueguen, que se rían y que disfruten de su día. Porque acompañar a la juventud también es generar espacios donde puedan compartir, hacer amigos y construir vínculos. Ver a tantos estudiantes organizados, disfrutando juntos y pensando en sus escuelas nos llena de orgullo".

La actividad terminó con una merienda compartida entre los participantes y dejó planteada una nueva etapa para la Federación de Estudiantes Secundarios de Tigre, ahora con una conducción renovada y representación de estudiantes de distintos establecimientos del distrito.