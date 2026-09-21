Tropitango: trabajadores de seguridad protestaron por salarios y condiciones laborales

El reclamo se realizó durante la noche del sábado frente al boliche de Tigre. Los trabajadores aseguran que cobran alrededor de $35.000 por noche y cuestionan las condiciones en las que desarrollan sus tareas.

Trabajadores que realizan tareas de seguridad y control en Tropitango se movilizaron durante la noche del sábado frente al boliche de Tigre para reclamar mejoras salariales y en las condiciones laborales.

El reclamo se desarrolló mientras el establecimiento se encontraba en funcionamiento y tuvo como protagonistas a trabajadores encargados de las tareas de control y seguridad durante la actividad nocturna.

Según manifestaron quienes participaron de la protesta, actualmente reciben alrededor de $35.000 por cada noche de trabajo. Los trabajadores sostienen que ese monto resulta insuficiente frente a las responsabilidades de la función y la extensión de las jornadas.

El planteo también incluyó un pedido para mejorar las condiciones en las que el personal desarrolla sus tareas, por lo que la protesta no estuvo circunscripta exclusivamente a la cuestión salarial.

Reclamo con participación sindical

De la movilización participaron representantes de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), organización sindical que interviene en reclamos vinculados con las condiciones laborales de trabajadores del sector de la seguridad.

La protesta se produjo frente a Tropitango durante una de las noches de actividad del establecimiento, donde los trabajadores hicieron visible su reclamo por la situación salarial y laboral.