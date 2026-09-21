edición 8246 - visitas hoy 51394

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Tigre

Tropitango: trabajadores de seguridad protestaron por salarios y condiciones laborales

Trabajadores de seguridad protestaron frente a Tropitango
El reclamo se realizó durante la noche del sábado frente al boliche de Tigre. Los trabajadores aseguran que cobran alrededor de $35.000 por noche y cuestionan las condiciones en las que desarrollan sus tareas.

Trabajadores que realizan tareas de seguridad y control en Tropitango se movilizaron durante la noche del sábado frente al boliche de Tigre para reclamar mejoras salariales y en las condiciones laborales.


El reclamo se desarrolló mientras el establecimiento se encontraba en funcionamiento y tuvo como protagonistas a trabajadores encargados de las tareas de control y seguridad durante la actividad nocturna.


Según manifestaron quienes participaron de la protesta, actualmente reciben alrededor de $35.000 por cada noche de trabajo. Los trabajadores sostienen que ese monto resulta insuficiente frente a las responsabilidades de la función y la extensión de las jornadas.


El planteo también incluyó un pedido para mejorar las condiciones en las que el personal desarrolla sus tareas, por lo que la protesta no estuvo circunscripta exclusivamente a la cuestión salarial.


Reclamo con participación sindical


De la movilización participaron representantes de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), organización sindical que interviene en reclamos vinculados con las condiciones laborales de trabajadores del sector de la seguridad.


La protesta se produjo frente a Tropitango durante una de las noches de actividad del establecimiento, donde los trabajadores hicieron visible su reclamo por la situación salarial y laboral.

Últimas Noticias

Jubilaciones, pensiones y AUH: cuánto se cobrará en octubre con el aumento del 1,66%
Jubilaciones, pensiones y AUH: cuánto se cobrará en octubre con el aumento del 1,66%
Julio Zamora festejó junto a jubilados de El Talar los 27 años del Centro Manantial de Vida
Julio Zamora festejó junto a jubilados de El Talar los 27 años del Centro Manantial de Vida
Javier Milei negó que haya recesión y cuestionó los indicadores: “Están arrojando cualquier cosa”
Javier Milei negó que haya recesión y cuestionó los indicadores: “Están arrojando cualquier cosa”
Adultos mayores de Tigre participaron de talleres de alimentación saludable en El Talar y Don Torcuato
Adultos mayores de Tigre participaron de talleres de alimentación saludable en El Talar y Don Torcuato
Ruta 197: cruzó en rojo, chocó a una moto y el motociclista tuvo que ser asistido
Ruta 197: cruzó en rojo, chocó a una moto y el motociclista tuvo que ser asistido
El Marco de Legalidad de los Casinos en Línea en Argentina: Claves para una Experiencia Segura
El Marco de Legalidad de los Casinos en Línea en Argentina: Claves para una Experiencia Segura