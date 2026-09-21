Quini 6: un apostador de El Talar ganó más de $9.000 millones

La apuesta ganadora de la modalidad Revancha acertó los seis números del sorteo 3410 y fue realizada en una agencia de El Talar, partido de Tigre. El premio bruto asciende a $9.179.466.652.

Una apuesta realizada en El Talar, partido de Tigre, acertó los seis números de la modalidad Revancha del Quini 6 y se quedó con un premio de $9.179.466.652.

El ticket ganador correspondió al sorteo N° 3410 y acertó la combinación 05, 07, 12, 20, 24 y 31. La jugada fue realizada en una agencia de El Talar, por lo que el millonario premio quedó asociado a una localidad del partido de Tigre.

La cifra convierte a esta apuesta en el dato central del último sorteo de la Revancha, aunque el ganador todavía no fue identificado públicamente.

El premio millonario salió en El Talar

La modalidad Revancha del Quini 6 puso en juego más de $9.000 millones y una única apuesta logró acertar la totalidad de los números.

El premio anunciado es el monto bruto correspondiente al pozo. Sobre esa suma se aplica la retención prevista para los premios de juegos de azar, por lo que el importe que finalmente perciba el ganador será menor.

De acuerdo con el cálculo informado, sobre los $9.179.466.652 se toma como base imponible el 90% del premio y se aplica una retención del 31%. El descuento estimado asciende a $2.561.071.195,91, por lo que el monto neto rondaría los $6.618.395.456,09.

La retención se realiza antes de la entrega del dinero.

Los números que hicieron millonaria a una apuesta

La combinación ganadora del sorteo N° 3410 de la Revancha fue:

05 - 07 - 12 - 20 - 24 - 31

La particularidad del sorteo es que la apuesta que acertó los seis números fue realizada en El Talar, una de las localidades del partido de Tigre.