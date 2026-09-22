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San Isidro

San Isidro lanzó una campaña para prevenir el uso problemático de pantallas entre adolescentes

San Isidro lanzó una campaña para hablar con los adolescentes sobre las pantallas
La segunda etapa de “Prevenir es Cuidar” apunta a generar una reflexión sobre el tiempo frente a dispositivos y el uso de redes sociales. La presentación se realizó durante una jornada con jóvenes de distintos programas municipales.

Más de 200 adolescentes de entre 12 y 18 años participaron de una jornada en el Campo de Deportes N°9 de San Isidro, donde el Municipio presentó la segunda etapa de la campaña “Prevenir es Cuidar”, esta vez centrada en la relación cotidiana con las pantallas, los dispositivos móviles y las redes sociales.


La actividad se realizó en el marco de los festejos por el Día del Estudiante y de la Primavera y reunió a jóvenes que participan de distintos programas e iniciativas municipales. Hubo propuestas lúdicas, artísticas y deportivas, además de una kermés interactiva diseñada y gestionada junto con los propios adolescentes.


El eje de la nueva etapa de la campaña fue planteado desde la prevención y el uso responsable de la tecnología, sin enfocarlo desde la prohibición. Para trabajar ese tema, el equipo de la Dirección General de Adicciones instaló un espacio con juegos, trivias y dinámicas participativas.


Entre las consignas utilizadas durante la jornada estuvieron “La mejor conexión no tiene Wi-Fi” y “Que estar conectado no signifique estar solo”. La propuesta buscó abrir una conversación sobre la administración del tiempo y la manera en que el uso de los dispositivos puede relacionarse con el entorno, los pares y las familias.


Una jornada con jóvenes de distintos programas


Los participantes pertenecían a programas como Envión, Giro, Acompañarte, RAprender, Escuela Malvinas Argentinas y Deporte Social.


La jornada también permitió reunir las distintas propuestas municipales destinadas al acompañamiento de niños, adolescentes y jóvenes.


El Programa Envión trabaja con 250 jóvenes en situación de vulnerabilidad y desarrolla actividades vinculadas con educación, salud, formación laboral, integración y recreación.


Por su parte, Giro está orientado a la prevención temprana de la reiteración de conductas en jóvenes que tuvieron su primer conflicto con la ley penal, mediante prácticas restaurativas y un abordaje interdisciplinario.


Acompañarte trabaja en barrios populares para promover entornos seguros para niños y adolescentes, con cuatro ejes: Aprender, Jugar, Compartir y Reflexionar.


En el Centro Ramón Carrillo, el Grupo de Comunidad acompaña aspectos vinculados con la salud mental y los vínculos familiares a través de grupos de habilidades sociales y contención comunitaria.


También participó RAprender, una escuela que utiliza el rap como herramienta para fortalecer la alfabetización, la lectura y la escritura, junto con habilidades lingüísticas, cognitivas y creativas.


La presentación de la segunda etapa de “Prevenir es Cuidar” se realizó durante la Semana de la Prevención y tuvo como destinatarios centrales a los adolescentes que participaron del encuentro.

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