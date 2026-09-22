San Isidro lanzó una campaña para prevenir el uso problemático de pantallas entre adolescentes

La segunda etapa de “Prevenir es Cuidar” apunta a generar una reflexión sobre el tiempo frente a dispositivos y el uso de redes sociales. La presentación se realizó durante una jornada con jóvenes de distintos programas municipales.

Más de 200 adolescentes de entre 12 y 18 años participaron de una jornada en el Campo de Deportes N°9 de San Isidro, donde el Municipio presentó la segunda etapa de la campaña “Prevenir es Cuidar”, esta vez centrada en la relación cotidiana con las pantallas, los dispositivos móviles y las redes sociales.

La actividad se realizó en el marco de los festejos por el Día del Estudiante y de la Primavera y reunió a jóvenes que participan de distintos programas e iniciativas municipales. Hubo propuestas lúdicas, artísticas y deportivas, además de una kermés interactiva diseñada y gestionada junto con los propios adolescentes.

El eje de la nueva etapa de la campaña fue planteado desde la prevención y el uso responsable de la tecnología, sin enfocarlo desde la prohibición. Para trabajar ese tema, el equipo de la Dirección General de Adicciones instaló un espacio con juegos, trivias y dinámicas participativas.

Entre las consignas utilizadas durante la jornada estuvieron “La mejor conexión no tiene Wi-Fi” y “Que estar conectado no signifique estar solo”. La propuesta buscó abrir una conversación sobre la administración del tiempo y la manera en que el uso de los dispositivos puede relacionarse con el entorno, los pares y las familias.

Una jornada con jóvenes de distintos programas

Los participantes pertenecían a programas como Envión, Giro, Acompañarte, RAprender, Escuela Malvinas Argentinas y Deporte Social.

La jornada también permitió reunir las distintas propuestas municipales destinadas al acompañamiento de niños, adolescentes y jóvenes.

El Programa Envión trabaja con 250 jóvenes en situación de vulnerabilidad y desarrolla actividades vinculadas con educación, salud, formación laboral, integración y recreación.

Por su parte, Giro está orientado a la prevención temprana de la reiteración de conductas en jóvenes que tuvieron su primer conflicto con la ley penal, mediante prácticas restaurativas y un abordaje interdisciplinario.

Acompañarte trabaja en barrios populares para promover entornos seguros para niños y adolescentes, con cuatro ejes: Aprender, Jugar, Compartir y Reflexionar.

En el Centro Ramón Carrillo, el Grupo de Comunidad acompaña aspectos vinculados con la salud mental y los vínculos familiares a través de grupos de habilidades sociales y contención comunitaria.

También participó RAprender, una escuela que utiliza el rap como herramienta para fortalecer la alfabetización, la lectura y la escritura, junto con habilidades lingüísticas, cognitivas y creativas.

La presentación de la segunda etapa de “Prevenir es Cuidar” se realizó durante la Semana de la Prevención y tuvo como destinatarios centrales a los adolescentes que participaron del encuentro.