Pilar: fue a vender huevos y terminó baleada por su pareja debajo de un puente de Panamericana

Mónica Ligorria, de 49 años, recibió tres disparos en un puesto ubicado en el kilómetro 57 de la Panamericana. Su pareja huyó hacia Campana y luego se habría disparado en la cabeza.

Mónica Ligorria, de 49 años, murió después de recibir tres disparos mientras atendía un puesto de venta de huevos ubicado en el kilómetro 57 de la Panamericana, en Pilar. Uno de los proyectiles impactó en su cabeza y la mujer fue trasladada al Hospital Central de Pilar, donde falleció alrededor de las 20.

El ataque ocurrió el lunes cerca de las 14, debajo de un puente ubicado en el acceso al country Estancias del Pilar, en el barrio El Panchito. De acuerdo con las primeras versiones, la víctima mantuvo una discusión con su pareja, un hombre de 57 años, quien habría sacado un arma y efectuado los disparos.

Luego del ataque, el hombre habría escapado en una camioneta Peugeot Master blanca en dirección a Campana, donde reside. A la altura del kilómetro 70 del ramal norte de la Panamericana, se detuvo, descendió del vehículo y se disparó en la cabeza, presuntamente con la misma arma utilizada en el ataque.

El arma fue encontrada en el lugar. El hombre fue trasladado a un hospital de Campana, donde permanece internado en estado crítico.

La investigación quedó en manos de la UFI de Violencia de Género

En el lugar donde ocurrió el ataque trabajaron durante varias horas peritos de la Policía Científica y efectivos de la fuerza local. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de Pilar.

Las autoridades confirmaron que Ligorria y el hombre mantenían una relación de pareja y buscan establecer si el ataque estuvo precedido por otros episodios de violencia de género.

La víctima tenía domicilio en Villa Astolfi y se encontraba atendiendo su puesto de venta de huevos cuando ocurrió el ataque.

El caso ocurrió tres semanas después de otro hecho investigado como femicidio seguido de suicidio en Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe.

En ese episodio, ocurrido el 4 de septiembre, fueron encontrados calcinados dentro de un Chevrolet Corsa los cuerpos de Mariana Vanesa Di Paolo y su expareja, Luis Rodrigo Argañaraz. La investigación sostiene que el hombre habría matado a Di Paolo, incendiado el vehículo y luego se habría arrojado al río Paraná antes de regresar al automóvil.

Según la información difundida sobre aquella causa, Di Paolo había denunciado a su expareja por hostigamiento 48 horas antes del crimen. El expediente quedó a cargo de la fiscal Noelia Navone, de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación.