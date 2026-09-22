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Tigre

Tigre lleva controles médicos a chicos que practican deportes en clubes de barrio

Tigre lleva controles médicos a chicos que practican deportes en clubes de barrio
La nueva etapa del Programa de Asistencia al Deporte Infantil alcanzó a chicos y chicas de tres instituciones de General Pacheco, Dique Luján y Tigre centro.

El Municipio de Tigre extendió el Programa de Asistencia al Deporte Infantil (PADI) a tres instituciones deportivas de General Pacheco, Dique Luján y Tigre centro, donde se realizaron controles médicos a niños y niñas que practican distintas disciplinas.


En esta etapa fueron alcanzados la Sociedad de Fomento Barrio El Zorzal, el Club Atlético y Social Peñarol del Delta y el Club Social y Deportivo San Roque.


El programa busca facilitar el acceso a controles de salud para chicos y chicas que realizan actividades deportivas, con el objetivo de acompañar una práctica segura y el cuidado integral de su bienestar.


La iniciativa forma parte del trabajo que el Municipio sostiene junto con clubes y entidades barriales, a través de herramientas destinadas al desarrollo saludable de las infancias y al fortalecimiento del deporte comunitario.


Para obtener información sobre los programas destinados a instituciones deportivas, el área de Entidades Intermedias recibe consultas al 11-6211-1976 o mediante el correo eintermedias@tigre.gob.ar


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