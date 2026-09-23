Edicto por Transferencia de fondo de comercio

DISTRIBUIDORA GE.VA. S.A., CUIT N° 30-71482883-1, con domicilio legal en Av. Bernardino Rivadavia N° 2183, Piso 9°, Departamento 75, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere a favor del Sr. LIZHENG CHENG, DNI N° 94.011.470, CUIL N° 20-94011470-6, el fondo de comercio correspondiente al establecimiento ubicado en Hipólito Yrigoyen N° 2513, localidad de El Talar, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, habilitado bajo Expediente/Habilitación Comercial Municipal N° 4112-59.261-2022, destinado a la actividad de “Autoservicio minorista y mayorista para los rubros: venta de productos de almacén, bebidas con y sin alcohol, productos de perfumería y de limpieza, productos frescos y congelados; mercado para los rubros carnicería y venta de productos de granja”. Los reclamos de ley deberán efectuarse dentro del plazo legal en el domicilio del establecimiento objeto de la transferencia.

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