Defensa del Consumidor San Isidro: un vecino recuperó $27 millones por un plan de ahorro

Un vecino había abandonado un plan de ahorro automotor después de pagar 58 cuotas por los aumentos mensuales. La mediación de Defensa del Consumidor permitió alcanzar un acuerdo por $27.674.050.

Un vecino de San Isidro logró un acuerdo por $27.674.050 tras reclamar ante la Dirección de Defensa del Consumidor por la liquidación de un plan de ahorro automotor que había abandonado luego de pagar 58 cuotas.

La empresa administradora le había comunicado inicialmente que el monto a reintegrar era de $7.482.676, pero el consumidor rechazó esa liquidación y recurrió al organismo municipal. Tras dos audiencias virtuales de mediación, las partes acordaron elevar el pago a más de $27,6 millones.

El reclamo por el plan de ahorro

El caso se inició cuando el damnificado, identificado con las iniciales M. A., acudió a Defensa del Consumidor de San Isidro tras considerar insuficiente la liquidación correspondiente a su plan de ahorro.

El consumidor había abonado 58 cuotas para adquirir un vehículo en una concesionaria ubicada en Boulogne, pero decidió discontinuar los pagos ante las dificultades para afrontar los sucesivos aumentos de las cuotas.

Al momento del cierre administrativo, la firma administradora le notificó que el saldo a reintegrar ascendía a $7.482.676.

El reclamante rechazó la propuesta al considerar que las deducciones aplicadas representaban cerca del 75% del capital total aportado durante el contrato.

La mediación de Defensa del Consumidor

Ante la falta de un acuerdo directo entre las partes, la oficina de Defensa del Consumidor citó a la empresa y al usuario a instancias de mediación.

El proceso se desarrolló mediante dos audiencias virtuales, una modalidad implementada por la comuna para agilizar la resolución de diferencias comerciales.

Durante las reuniones, la representación legal de la Administradora del Plan modificó el ofrecimiento inicial.

Según consta en las actas, el apoderado de la firma aclaró que, si bien la empresa no reconocía ningún tipo de incumplimiento o responsabilidad respecto de la liquidación previa, presentaba una nueva propuesta con el objetivo de concluir el diferendo y evitar un posterior litigio judicial.

El acuerdo por $27,6 millones

Finalmente, las partes suscribieron un acuerdo conciliatorio por el cual la compañía abonará al vecino la suma única y definitiva de $27.674.050, en concepto de haber neto.

El monto representó una mejora respecto del primer cálculo notificado por la empresa, que había establecido un reintegro de $7.482.676.

Para efectivizar el pago, el acuerdo estipuló que el reclamante realiza una cesión total e irrevocable de la titularidad del plan a favor de la empresa administradora.

En el mismo acto, el usuario aceptó renunciar expresamente a cualquier acción, derecho o reclamo posterior vinculado con las circunstancias que dieron origen al trámite administrativo.

Además, el convenio incorporó una cláusula de confidencialidad que restringe a los firmantes la divulgación de los términos específicos del acuerdo.

Qué dijo Defensa del Consumidor de San Isidro

Guillermo Tear, director de Defensa del Consumidor de San Isidro, destacó el rol del Estado municipal como un espacio neutral para facilitar acuerdos entre consumidores y empresas.



"Nuestra prioridad es ofrecer una vía de diálogo técnico y jurídico que acerque a las partes, garantizando que tanto los ciudadanos como las empresas encuentren un canal ágil para resolver diferencias de forma colaborativa y sin la necesidad de costos o tiempos de un proceso judicial", explicó el funcionario.



Asimismo, remarcó que las herramientas de resolución virtual implementadas por el municipio permiten desarrollar los procesos de conciliación de manera cómoda y eficiente para los participantes.

Cómo realizar un reclamo en San Isidro

Los vecinos que necesiten asesoramiento gratuito o quieran iniciar una denuncia formal ante la Dirección de Defensa de los Consumidores y Usuarios pueden hacerlo mediante los canales habilitados por el municipio.

Trámite online: sanisidro.gob.ar/defensa-del-consumidor/presentacion-de-denuncias

Sede Central: 25 de Mayo 520, San Isidro. De lunes a viernes, de 8:00 a 17:00. Teléfonos: 4575-4006 / 4007 / 4008. Correo: defensadelconsumidor@sanisidro.gob.ar

Sede Boulogne: Av. Avelino Rolón 2336. De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00. Teléfono: 4513-7802. Correo: defensadelconsumidorboulogne@sanisidro.gob.ar

Para dar curso al expediente, el municipio solicita presentar los datos personales del denunciante, la información comercial de la empresa demandada —nombre o razón social y domicilio— y toda la documentación que respalde el caso, como facturas, contratos del plan de ahorro, recibos de pago o resúmenes de cuenta.