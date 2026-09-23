Vicente López: robaron y las cámaras siguieron su fuga hasta detenerlos en un tren del Belgrano Norte

Dos hombres fueron aprehendidos dentro de una formación del Belgrano Norte luego de que el sistema de videovigilancia registrara el robo y siguiera su recorrido por distintas calles de Vicente López.

Dos hombres fueron aprehendidos dentro de una formación del Belgrano Norte luego de que el sistema de videovigilancia de Vicente López registrara un robo y permitiera seguir en tiempo real el recorrido que realizaron después del hecho.

La secuencia comenzó cuando un agente de seguridad detectó mediante las cámaras a dos hombres que caminaban por Avenida Maipú y presentaban comportamientos considerados sospechosos. A partir de ese momento se activó un seguimiento preventivo por distintas calles del municipio.

El momento del robo quedó registrado por una cámara multisensor ubicada en Avenida del Libertador y Lavalle. Después, el sistema permitió continuar el seguimiento mientras los dos hombres se alejaban por Avenida del Libertador, Laprida, Azcuénaga y Aristóbulo del Valle.

El dato que permitió encontrarlos en el tren

Mientras se reconstruía el recorrido, uno de los damnificados informó que el GPS de un iPhone sustraído mostraba que el teléfono se desplazaba hacia la estación Florida, sobre la línea Belgrano Norte.

Con esa información, desde ESCUDO se comunicó la situación al personal de Patrulla Municipal, que intervino para localizar a los sospechosos. Finalmente, ambos fueron encontrados dentro de una formación ferroviaria, en la zona de San Martín y Baigorria, donde fueron aprehendidos.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron entre sus prendas los teléfonos denunciados como robados. Según la información difundida, también habían sido sustraídas dos mochilas y otros objetos personales, entre ellos un par de botines.

La intervención permitió reconstruir la secuencia desde la detección inicial de los sospechosos y el registro del robo hasta el seguimiento de la fuga y la localización dentro del tren.