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Economía

La venta de combustibles cayó en agosto y acumuló siete meses de bajas

La venta de combustibles cayó en agosto y acumuló siete meses de bajas
En agosto se vendieron 1.389.254 metros cúbicos, un 2,19% menos que en el mismo mes de 2025. La caída fue menor a la registrada en julio.

La venta de combustibles al público volvió a retroceder en agosto y registró su séptima caída interanual consecutiva del año. Según un informe privado, se comercializaron 1.389.254 metros cúbicos, frente a los 1.420.350 del mismo mes de 2025, una diferencia que representó una baja del 2,19%.


Aunque el consumo continuó por debajo del nivel del año pasado, el resultado mostró una mejora respecto de julio, cuando la caída interanual había alcanzado el 5,53%. Además, contra el mes anterior hubo un incremento del 0,57%, en una comparación entre períodos de la misma duración: tanto julio como agosto tuvieron 31 días.


Qué combustibles tuvieron mayor movimiento


El comportamiento fue diferente según el tipo de combustible. La nafta Premium acumuló cuatro meses consecutivos de retrocesos y en agosto tuvo una baja interanual del 2,16%.


La nafta Súper, en tanto, registró la mayor caída entre los segmentos analizados, con un descenso del 3,66%.


En el caso del gasoil, el comportamiento fue dispar. El gasoil G2 cayó 3,02% respecto de agosto de 2025, mientras que el gasoil G3 fue el único segmento que terminó por encima del volumen comercializado un año atrás, con un crecimiento del 2,75%.


YPF concentró más de la mitad de las ventas


En cuanto a las empresas, YPF encabezó las ventas de combustibles durante agosto, con el 55,1% del volumen comercializado.


Detrás de la petrolera estatal se ubicaron Shell, Axion, Puma, Dapsa, Gulf y Refinor, de acuerdo con el informe elaborado por Surtidores.


El resultado de agosto mantiene así una tendencia negativa en la comparación interanual, aunque con una caída más moderada que la observada durante julio.

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