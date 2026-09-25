Despedida de Messi: se agotaron las entradas en menos de una hora y hubo furia por la venta online

La venta comenzó a las 18 por Deportick y los hinchas debieron atravesar una fila virtual que, en muchos casos, indicaba más de una hora de espera. Hubo quejas por el funcionamiento de la plataforma.

Las entradas para el partido entre la Selección argentina y Benín, que marcará la despedida de Lionel Messi con la camiseta nacional, se agotaron en menos de una hora. La venta comenzó este jueves a las 18 a través de Deportick, aunque el acceso estuvo marcado por una extensa fila virtual y reclamos de los usuarios por el funcionamiento de la plataforma.

Desde el inicio, quienes intentaban comprar una ubicación en el Estadio Monumental debieron ingresar a una fila virtual. Para muchos hinchas, el sistema mostraba una espera superior a una hora antes de permitir el acceso a la compra.

Sin embargo, cerca de las 19, varios usuarios todavía ubicados en la fila comenzaron a recibir el aviso de que las localidades ya estaban agotadas. Poco después, la propia plataforma incorporó la leyenda “agotado” sobre la imagen que anunciaba la venta.

Quejas por la venta de entradas

La situación generó numerosos reclamos en redes sociales, especialmente por el funcionamiento de Deportick y la imposibilidad de acceder a las entradas pese al tiempo transcurrido en la fila virtual.

“Bueno, se intentó. Gracias Deportick por tan poco”, escribió una usuaria.

Otra persona relató: “Entré a Deportick después de hacer una hora y media de fila virtual y ya no hay más entradas para ver el último partido de Messi”.

También hubo quienes habían organizado su jornada para intentar conseguir una localidad. “Falté a la facu para intentar sacar entradas para la despedida de Messi y toda la tarde me saltó más de una hora de espera en Deportick”, contó una usuaria.

Cuánto costaban las entradas para Argentina-Benín

Para el último partido de Messi con la Selección argentina, los precios de las entradas iban desde $90.000 hasta $480.000.

El encuentro ante Benín se disputará en el Monumental y será la despedida del astro rosarino del seleccionado argentino.

Mientras tanto, Deportick mantiene disponibles las entradas para otros dos partidos de la Selección: frente a Bolivia, en Córdoba, el 30 de septiembre, y contra Burkina Faso, nuevamente en el Monumental, el 3 de octubre.