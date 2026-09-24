Diego Dabove no se va: Tigre dio marcha atrás y seguirá al frente del equipo

Diego Dabove continuará como entrenador de Tigre luego de que la renuncia que había trascendido quedara sin efecto. Martín Suárez confirmó la decisión junto al técnico y parte del plantel.

Diego Dabove continuará como entrenador de Tigre después de una jornada en la que había trascendido su salida del club. Finalmente, la renuncia quedó sin efecto y el presidente Martín Suárez confirmó públicamente la continuidad del técnico, acompañado por dirigentes, jugadores y el propio entrenador.

La confirmación llegó durante una breve conferencia de prensa realizada este miércoles en las instalaciones del club, convocada después de las distintas versiones que circularon durante el día sobre el futuro de Dabove. El presidente fue el único que tomó la palabra y no hubo preguntas de los periodistas.

“Todo lo que circuló sobre Diego y su salida es mentira”, afirmó Martín Suárez, quien además sostuvo que en Tigre están dispuestos a “seguir y pelear hasta el final” porque están “todos juntos y unidos” entre dirigentes, jugadores y cuerpo técnico.

Dabove había comunicado su salida al plantel

La continuidad del entrenador se resolvió después de una reunión entre referentes del club y la dirigencia. Dabove había mantenido previamente un encuentro con la comisión directiva y se había alejado del equipo, al punto de comunicarles la situación a los futbolistas durante lo que podía haber sido su última práctica.

Con el correr de las horas, sin embargo, el escenario cambió. El plantel que conformó y dirige desde enero del año pasado respaldó su continuidad y finalmente se acordó que continuará al frente del equipo.

Dabove comenzó su carrera como entrenador principal en Godoy Cruz en 2017 y llegó a Tigre para hacerse cargo del equipo, con el que ahora seguirá durante el tramo decisivo del semestre.

Tigre y los objetivos que quedan por delante

La definición se produce mientras Tigre disputa el Clausura y busca asegurar su participación en las competencias internacionales de la próxima temporada.

El equipo ocupa actualmente el duodécimo puesto del torneo, a un punto de la zona de clasificación, mientras que se encuentra a 10 unidades de la clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

Con Dabove confirmado nuevamente en el cargo, el club afrontará ese tramo del calendario después de una jornada en la que su continuidad estuvo en duda y terminó resolviéndose con el respaldo de la dirigencia y del plantel.