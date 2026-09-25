Madres del Dolor apuntó contra Icardi y la China Suárez: “Todavía no entendieron la seriedad”

La asociación cuestionó las respuestas del futbolista y su pareja luego de que la Provincia inhabilitara la licencia de conducir de Icardi. Viviam Perrone reclamó un mensaje de responsabilidad sobre seguridad vial.

Madres del Dolor cuestionó las respuestas de Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez después de que el Ministerio de Transporte bonaerense inhabilitara la licencia de conducir del futbolista. La asociación civil y la agrupación Víctimas de Tránsito reclamaron que ambos revisen su actitud y den un mensaje de responsabilidad sobre seguridad vial.

La sanción se originó a partir de la difusión de imágenes en las que, según detalló la organización, se observa que Icardi conducía con el cinturón de seguridad colocado de manera incorrecta, mientras que su acompañante circulaba sin cinturón y sacaba parte de su cuerpo por la ventanilla con el vehículo en movimiento.

En un comunicado, ambas organizaciones cuestionaron especialmente las respuestas posteriores a la medida y señalaron que, en lugar de disculparse, el futbolista y su pareja difundieron otro video en el que, según su interpretación, tomaron la situación con ligereza.

“Desde la Asociación Civil Madres del Dolor y la Asociación de Víctimas de Tránsito lamentamos profundamente que tanto Icardi como su acompañante, lejos de pedir disculpas por lo sucedido, hayan realizado declaraciones desafortunadas, faltas de respeto hacia la comunidad y, especialmente, hacia tantas madres que perdimos a nuestros hijos en manos de un imprudente al volante”, expresaron.

Viviam Perrone: “Es muy importante que ellos ahora den un mensaje”

La fundadora de Madres del Dolor, Viviam Perrone, sostuvo que el problema excede la sanción aplicada al futbolista y puso el foco en el alcance que tienen sus acciones por tratarse de figuras públicas.

“Al hacer un nuevo video donde se burla de la decisión que tomó el Ministerio de Transporte, se burla, a su vez, de los familiares de víctimas viales, de quienes perdimos un ser querido”, afirmó Perrone en diálogo con Noticias Argentinas.

La referente de la organización también cuestionó la reacción que generó el episodio en redes sociales y planteó la necesidad de reforzar los mensajes vinculados con la seguridad vial.

“Tenemos que realmente hacer algo por la seguridad vial que mata a tanta gente”, sostuvo.

Perrone explicó además que, según su experiencia, en otros casos las personas involucradas suelen retractarse después de una primera reacción.

“En la mayoría de los casos comprenden la primera vez y se retractan. En este caso, al hacer un nuevo video, tuvimos que sacar este comunicado para decir que hacen las cosas mal”, señaló.

La fundadora de Madres del Dolor remarcó que la exposición pública de Icardi y Suárez agrega otro elemento al reclamo: “Son figuras públicas y los sigue un público que no nos escucha a nosotras”.

El reclamo por la licencia italiana

En el comunicado, las organizaciones también se refirieron a la licencia italiana que Icardi manifestó poseer y explicaron que Argentina e Italia mantienen un acuerdo de reconocimiento recíproco de licencias de conducir.

Según señalaron, para determinar si esa licencia efectivamente lo habilitaba a conducir en el país al momento del hecho, deberán acreditarse su existencia, vigencia, categoría y autenticidad. También mencionaron que debe verificarse la situación migratoria del futbolista y desde cuándo posee residencia en Argentina.

El pedido de dar un paso atrás

Perrone reclamó finalmente que Icardi y Suárez aprovechen la situación para transmitir otro mensaje.

“Es muy importante que ellos ahora den un mensaje. Hay que ver si pueden bajar un poco la soberbia y digan: ‘No nos dimos cuenta, sí, nos equivocamos, hablamos con las Madres del Dolor y vamos a dar un paso atrás’”, sostuvo.

Y agregó: “Ese paso puede ser importantísimo, hasta regenerador para la sociedad porque todos somos usuarios de la vía pública”.

Sobre el último video difundido por Suárez, Perrone fue particularmente crítica: “El último video que hizo ella es una burla porque dice: ‘¿Y ahora sí está bien?’. Se burla de la sanción que les aplicaron, como si no les importara nada”.

La referente de Madres del Dolor cerró: “Ellos todavía no entendieron la seriedad de lo que hicieron y la gente que los sigue, tampoco”.