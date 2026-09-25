Cambió la circulación en Beccar: seis calles ya tienen nuevo sentido y faltan otras tres

El Municipio de San Isidro puso en marcha la primera etapa de un esquema que convertirá nueve arterias de Beccar en calles de sentido único. Las tres restantes cambiarán el viernes 2 de octubre.

El esquema de circulación en Beccar comenzó a cambiar con la modificación del sentido de seis calles, como parte de un proyecto del Municipio de San Isidro que contempla nueve arterias de sentido único. La segunda etapa se implementará el viernes 2 de octubre, cuando se sumen otras tres modificaciones.

La primera etapa abarca José E. Rodó, Uspallata, Los Patos, Del Valle Iberlucea, Intendente Neyer y Riobamba.

Los nuevos sentidos de circulación son:



José E. Rodó: hacia el norte, desde Intendente Tomkinson hasta José Ingenieros.

hacia el norte, desde Intendente Tomkinson hasta José Ingenieros.

Uspallata: hacia el sur, desde José Ingenieros hasta Intendente Tomkinson.

hacia el sur, desde José Ingenieros hasta Intendente Tomkinson.

Los Patos: hacia el norte, desde General Mosconi hasta José Ingenieros.

hacia el norte, desde General Mosconi hasta José Ingenieros.

Del Valle Iberlucea: hacia el sur, desde Riobamba hasta General Mosconi.

hacia el sur, desde Riobamba hasta General Mosconi.

Intendente Neyer: hacia el este, desde Colectora hasta avenida Sucre.

hacia el este, desde Colectora hasta avenida Sucre.

Riobamba: hacia el oeste, desde avenida Sucre hasta Colectora. Esta calle forma un par vial con Neyer.



El proyecto fue planteado por el Municipio con el objetivo de ordenar la circulación, mejorar la seguridad vial y favorecer la convivencia entre vehículos y peatones.

Las tres calles que cambiarán la próxima semana

La segunda etapa entrará en vigencia el viernes 2 de octubre e incorporará a Ingeniero Marconi, Moctezuma y Murature.



Ingeniero Marconi: sentido único hacia el este, desde Colectora hasta avenida Sucre, aprovechando la salida semaforizada hacia esa avenida.

sentido único hacia el este, desde Colectora hasta avenida Sucre, aprovechando la salida semaforizada hacia esa avenida.

Moctezuma: sentido único hacia el oeste, desde avenida Sucre hasta Del Valle Iberlucea.

sentido único hacia el oeste, desde avenida Sucre hasta Del Valle Iberlucea.

Murature: sentido único hacia el sur, desde Teniente General Lonardi hasta Moctezuma.



Antes de la entrada en vigencia de las modificaciones, la Municipalidad realizó trabajos de demarcación horizontal y vertical, con pintura y colocación de cartelería. También reemplazó los carteles nomencladores para incorporar las nuevas flechas de sentido.