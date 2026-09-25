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San Isidro

Más deportes y una pileta renovada: las nuevas propuestas del Campo N° 5 de Villa Adelina

Handball y patín: nuevas opciones para chicos y jóvenes en Villa Adelina
El Campo de Deportes N° 5 ya recibe inscripciones para las escuelas municipales de handball y patín. Además, avanzan las obras para renovar integralmente el natatorio.

El Campo de Deportes N° 5 de Villa Adelina incorporó nuevas propuestas deportivas con la apertura de las inscripciones para las escuelas municipales de handball y patín. Al mismo tiempo, avanzan las obras de renovación integral de la pileta del predio ubicado en Perito Moreno 2500.


Las actividades se desarrollan en el nuevo playón multideportivo construido en el espacio e inaugurado el año pasado, que permite ampliar la oferta deportiva al aire libre.


Horarios de handball y patín


La Escuela Municipal de Handball ofrece clases mixtas para chicos y adolescentes:



  • De 8 a 12 años: sábados de 10 a 11.

  • De 13 a 18 años: sábados de 11 a 12.


En tanto, la Escuela Municipal de Patín tiene clases mixtas en los siguientes horarios:



  • De 5 a 8 años: viernes de 17 a 18.30.

  • Mayores de 9 años: viernes de 18.30 a 20.


Para participar de las clases de patín es necesario contar con patines propios.


La inscripción para ambas propuestas se realiza de manera online a través del portal oficial del Municipio: tesi.sanisidro.gob.ar.


Qué obras se realizan en la pileta


Mientras se incorporan las nuevas actividades, el Campo de Deportes N° 5 también atraviesa una renovación integral de su natatorio.


El proyecto contempla una nueva cubierta unificada sobre las piscinas, la renovación de los vestuarios, la remodelación del acceso y la puesta en valor integral de las instalaciones. También incluye la incorporación de un nuevo sistema de climatización.


De acuerdo con el Municipio, las obras permitirán mejorar las instalaciones y ampliar las posibilidades de utilización de la pileta durante todo el año.

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