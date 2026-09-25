Julio Zamora respaldó a los centros de jubilados de Tigre y anunció continuidad del acompañamiento municipal

Julio Zamora se reunió con representantes de centros de jubilados de Tigre y ratificó el acompañamiento municipal a estas instituciones, con propuestas de salud, deporte y cultura.

El intendente Julio Zamora se reunió con representantes de distintos centros de jubilados de Tigre y reafirmó la continuidad del acompañamiento municipal a estas instituciones, a las que destacó por su función como espacios de encuentro para los adultos mayores en los barrios.

El encuentro se realizó en el Polideportivo de la Tercera Edad de Rincón de Milberg y contó también con la participación de la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora. Allí, las comisiones directivas compartieron un desayuno y dialogaron sobre las actividades que llevan adelante.

“Fue un encuentro con las comisiones directivas de todos los centros de jubilados de Tigre, ratificando una política pública del Municipio, que busca acompañar la sostenibilidad de estas instituciones por la importancia que tienen en cada barrio y por lo que significan como espacio de acogimiento para los adultos mayores que están solos y necesitan un lugar de distracción”, señaló Julio Zamora.

El jefe comunal vinculó además este acompañamiento con la situación económica que atraviesan los vecinos. “En un contexto de crisis económica, donde muchos vecinos tienen problemas para acceder a los medicamentos y la comida, que el Municipio de Tigre y la comunidad ratifiquen el apoyo a los jubilados es un síntoma de esperanza. Podemos cambiar las cosas; hay otra manera de hacer política”, afirmó.

Actividades y acompañamiento para los adultos mayores

Durante la jornada también se puso en valor el trabajo que realizan los centros y las propuestas que allí se desarrollan. Desde el Municipio señalaron que el acompañamiento incluye actividades vinculadas con la salud, el deporte y la cultura.

“Queremos acompañar y reconocer el trabajo que los adultos mayores han realizado por nuestra comunidad. Están en una etapa de la vida que merecen disfrutar y pasarla bien. Por eso, desde el Municipio se hacen esfuerzos para acompañarlos con propuestas de salud, deportivas y culturales. También estamos cerca de espacios como los centros de jubilados, donde se convocan y se encuentran”, sostuvo Gisela Zamora.

Los representantes de las instituciones también destacaron el respaldo recibido. Rosa Herminia Díaz, presidenta de Nuestro Rincón Soñado, expresó: “Sin la ayuda del Municipio nosotros no podríamos. Estamos muy agradecidas por todos los profesores que nos mandan a los centros y por la actividad que tenemos”.

En tanto, Ricardo Sabellico, presidente de Eterna Juventud, señaló: “Agradezco sinceramente al Municipio que siempre está al tanto de nosotros; por eso seguimos bien en el centro. Gracias al apoyo, hacemos muchas actividades, como tango, folclore y manualidades”.