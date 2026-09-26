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Tigre realizó un campamento para adolescentes con talleres y espacios de encuentro

Tigre realizó un campamento para adolescentes con talleres y espacios de encuentro
Cientos de adolescentes que concurren a distintos polideportivos del distrito participaron del Campamento para Adolescentes 2026, realizado durante dos jornadas en Rincón de Milberg.

Cientos de jóvenes que concurren a distintos polideportivos de Tigre participaron del Campamento para Adolescentes 2026, una propuesta que se desarrolló durante dos jornadas en el Polideportivo de la Tercera Edad de Rincón de Milberg.


El encuentro combinó distintas actividades recreativas con propuestas vinculadas al aprendizaje y la participación. Entre ellas hubo talleres manuales y espacios lúdicos destinados a los adolescentes que forman parte habitualmente de las actividades de los polideportivos municipales.


Uno de los ejes de las jornadas fueron también los espacios de diálogo abierto coordinados por los responsables de la actividad. Allí, los participantes pudieron compartir experiencias y generar momentos de intercambio con otros jóvenes.


La propuesta reunió así a adolescentes que concurren cotidianamente a diferentes polideportivos de Tigre, en una actividad que extendió durante dos jornadas las habituales propuestas que se desarrollan en esos espacios.


Para conocer otras actividades de Deportes Tigre, el Municipio indicó sus cuentas oficiales de Facebook, DeportesTigre, e Instagram, Deportes.tigre.

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