Incendio en el Club Náutico Olivos: el fuego fue controlado y no hubo heridos

El fuego comenzó cerca de las 20:30 en un sector del predio y generó una intensa columna de humo visible desde distintos puntos de Olivos. Bomberos controlaron el siniestro y ahora se investigan las causas.

Un importante incendio se desató este sábado por la noche en el Club Náutico Olivos y obligó a desplegar un importante operativo de emergencia. El fuego provocó daños materiales, pero no se registraron personas heridas.

El siniestro comenzó alrededor de las 20:30 en un sector del predio ubicado en el puerto de Olivos, en el partido de Vicente López. Las llamas alcanzaron una intensidad que generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la zona.

La situación también quedó reflejada en imágenes y videos compartidos en redes sociales, donde se pudo observar el humo y las llamas que se elevaban desde el predio ubicado sobre la costa del Río de la Plata.

Ante el avance del fuego, varias dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Vicente López acudieron al lugar para trabajar sobre el incendio. Los equipos de emergencia finalmente lograron controlar el foco.

Una vez controlada la situación, se confirmó que no hubo personas heridas ni lesionadas. El saldo quedó limitado a daños materiales en las instalaciones del club.

Las causas que provocaron el incendio todavía no fueron determinadas. Ahora deberán establecerse mediante las pericias correspondientes.