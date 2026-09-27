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San Fernando

Bomberos de San Fernando presentaron la nueva Unidad N.º 9 en el aniversario del Cuartel Central

Bomberos de San Fernando presentaron la nueva Unidad N.º 9 en el aniversario del Cuartel Central
Los Bomberos Voluntarios de San Fernando celebraron el noveno aniversario de la inauguración de su Cuartel Central y presentaron la Unidad N.º 9, que lleva el nombre del Subayudante Martín Grecco.

Los Bomberos Voluntarios de San Fernando celebraron el noveno aniversario de la inauguración de su Cuartel Central con una jornada en la que también presentaron la nueva Unidad N.º 9, bautizada en homenaje al Subayudante Martín Grecco, quien falleció este año.


La actividad tuvo además como eje la incorporación de recursos para la institución. Durante el encuentro fueron presentadas las donaciones recibidas de la Fundación 911, que permitirán fortalecer el equipamiento y los recursos disponibles en el cuartel.


La jornada combinó así el aniversario del cuartel central con la incorporación de una nueva unidad y el homenaje a uno de los integrantes de la institución.


Para los Bomberos Voluntarios de San Fernando, el encuentro fue también una oportunidad para recordar a Grecco y continuar construyendo la historia de la institución.

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