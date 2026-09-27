Juan Cervetto inauguró una nueva sede en Nordelta y confirmó que quiere ser intendente de Tigre

El concejal de La Libertad Avanza abrió una oficina de atención vecinal junto a Diego Avancini y confirmó desde allí su intención de competir por la intendencia. También reivindicó el legado de Ricardo Ubieto y cuestionó el “paracaidismo” político.

Juan José Cervetto confirmó que buscará competir por la intendencia de Tigre en 2027 y convirtió la apertura de una nueva oficina de atención vecinal en Nordelta en el punto de partida formal de su proyecto electoral.

El concejal de La Libertad Avanza inauguró junto a Diego Avancini el espacio ubicado en la avenida Agustín M. García 8852, que funcionará inicialmente los martes, miércoles y jueves desde las 16. La propuesta busca concentrar allí el contacto con vecinos que hasta ahora, según explicó, se desarrollaba en cafés, estaciones de servicio y otros lugares informales.

Pero el eje político de la jornada estuvo en otro punto. Cervetto definió la apertura como una “bisagra” y ratificó públicamente su intención de competir por el Ejecutivo municipal.

“Esto es una bisagra: tengo la intención firme de ser intendente de Tigre el próximo año”, afirmó.

La definición ya había sido planteada por el concejal en las últimas semanas y volvió a quedar expuesta durante la apertura del nuevo espacio.

El regreso al modelo vecinalista

Para explicar el perfil que pretende darle a su candidatura, Cervetto apeló a una referencia central de su trayectoria política: Ricardo Ubieto.

El concejal recordó que comenzó su recorrido en la función pública en 2003, durante la gestión del histórico intendente de Tigre, y vinculó aquella experiencia con la idea de construir una propuesta enfocada en los problemas cotidianos del distrito.

“Es uno de los orgullos más grandes que tengo; a partir de ahí viví la política de otra manera. Queremos un gobierno de vecinos para los vecinos”, sostuvo.

En esa línea, planteó que 2027 puede representar una oportunidad para que el distrito tenga un candidato con una mirada centrada en las necesidades locales y no solamente en las discusiones políticas nacionales.

“En 2027 hay una gran oportunidad de tener un candidato vecinalista que piense, quiera y trabaje en solucionarle la vida al vecino en lo chico y en lo diario”, afirmó.

La reivindicación de ese perfil no implica, en su planteo, abandonar su pertenencia a La Libertad Avanza. Cervetto integra actualmente el bloque libertario junto a Avancini y su mandato como concejal se extiende hasta diciembre de 2027.

El mensaje contra el “paracaidismo”

El otro eje que atravesó el lanzamiento fue la necesidad de contar, según Cervetto, con dirigentes que tengan conocimiento directo del territorio.

El concejal describió a Tigre como una “mini provincia” por su extensión, población y diversidad territorial. Mencionó las diferencias entre localidades como Don Torcuato, Benavídez, Ricardo Rojas, Rincón de Milberg, Tigre Centro y el Delta, atravesadas además por rutas, vías ferroviarias y cursos de agua.

En ese contexto, defendió la existencia de referentes con representatividad concreta en cada zona y cuestionó los armados políticos sin arraigo territorial.

“No creo en el paracaidismo”, sostuvo.

Cervetto vinculó esa posición con su propia trayectoria en el distrito y recordó su paso por el Juzgado de Faltas y su participación en políticas de seguridad vial.

Una eventual interna dentro de LLA

La candidatura también abre una discusión dentro de La Libertad Avanza de Tigre en caso de que aparezcan otros dirigentes con aspiraciones para 2027.

Consultado sobre esa posibilidad, Cervetto no cerró la puerta a una competencia interna y planteó que la definición debería quedar en manos de los afiliados y votantes del espacio.

“Está bueno que caminen y tengan ambiciones. Si hay interna, bienvenida sea. El que mejor posicionado esté, liderará el espacio y el resto acompañará”, afirmó.

El dirigente también puso en primer plano su vínculo con otros sectores del Concejo Deliberante como uno de los atributos que pretende trasladar a su eventual proyecto de gobierno.

“Me siento con todos, hablo con todos y he logrado consensuar proyectos con todos los sectores. Separados perdemos; creo que puedo ser el gran coordinador de La Libertad Avanza en Tigre”, concluyó.

La apertura de la sede de Nordelta suma así una estructura territorial al armado de Cervetto y deja formalmente planteada su intención de disputar la intendencia de Tigre en 2027. La eventual definición de la candidatura dentro de La Libertad Avanza quedará, de acuerdo con sus propias declaraciones, abierta a una interna si aparecen otros aspirantes.