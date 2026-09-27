Vicente López registró la menor tasa de delitos del Conurbano durante 2025

El distrito registró 1.765 hechos cada 100.000 habitantes, por debajo del promedio de los 24 municipios. Además, durante 2026 redujo 32,8% los casos de motochorros.

Vicente López registró en 2025 la menor tasa total de delitos entre los 24 municipios del Gran Buenos Aires, con 1.765 hechos cada 100.000 habitantes, de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La cifra quedó por debajo del promedio de los municipios del Conurbano, que fue de 2.378 delitos cada 100.000 habitantes. Detrás de Vicente López se ubicaron Merlo, con 1.946; Hurlingham, con 1.951; y San Miguel, con 2.022.

El relevamiento incluye distintas categorías de delitos, entre ellas hechos contra las personas, como homicidios y lesiones dolosas; contra la integridad sexual; contra la libertad, como las amenazas; contra la propiedad, entre ellos robos, hurtos, estafas y daños; y delitos relacionados con estupefacientes.

Cámaras, monitoreo y nuevos sistemas de vigilancia

En paralelo con esos resultados, el municipio incorporó durante la gestión de la intendenta Soledad Martínez distintas herramientas tecnológicas y equipamiento destinado a la prevención y el combate del delito.

Una de ellas es la central ESCUDO, desde donde se monitorean en tiempo real más de 2.600 cámaras. El sistema también incorporó herramientas de inteligencia artificial aplicada a la videovigilancia, entre ellas la detección de motochorros.

El esquema se completa con equipamiento para la Patrulla Municipal, como las armas Byrna de munición no letal, y una red de 204 Puntos Seguros distribuidos en los distintos barrios del distrito.

Durante el último año también comenzó a funcionar el Muro Digital, que permite monitorear los accesos a Vicente López en los límites con la Ciudad de Buenos Aires, San Martín y San Isidro mediante cámaras y lectoras de patentes.

El sistema permite detectar vehículos sospechosos o con pedidos de captura, realizar el seguimiento de sus movimientos en tiempo real y coordinar operativos.

Los casos de motochorros bajaron 32,8% en 2026

La evolución de los delitos bajo esta modalidad también mostró una variación durante 2026. Según datos de la Superintendencia de Análisis Criminal de la Provincia de Buenos Aires, Vicente López registró una reducción del 32,8% en los casos de motochorros respecto del mismo período de 2025.

En esa comparación, detrás de Vicente López quedaron Hurlingham, con una baja del 26,5%; Tres de Febrero, con 24,1%; Malvinas Argentinas, con 21,7%; y San Miguel, con 19,7%.

El comportamiento del distrito se produjo mientras, según los mismos datos, los casos de motochorros en el conjunto de la Provincia de Buenos Aires aumentaron un 23,5%, al pasar de 15.322 a 18.929 hechos.

También se registró una diferencia en las detenciones vinculadas a estos delitos. En Vicente López aumentaron 133,3% interanual, mientras que en el total provincial el incremento fue del 17,9%.