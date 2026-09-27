Merlo quedó entre los tres municipios con menor tasa de delitos del Conurbano en 2025

El distrito registró 1.946 delitos cada 100.000 habitantes durante 2025, según datos del Sistema Nacional de Información Criminal. Vicente López tuvo la tasa más baja y Hurlingham completó los tres primeros lugares.

Merlo registró durante 2025 una tasa de 1.946 delitos cada 100.000 habitantes, la segunda más baja entre los 24 municipios del Conurbano bonaerense relevados por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El informe ubica a Vicente López en el primer lugar, con 1.765 hechos cada 100.000 habitantes, mientras que Hurlingham quedó tercero, con 1.951. Luego aparecen San Miguel, con 2.022, y La Matanza, con 2.093.

En el extremo opuesto de la medición se encuentra Ezeiza, que alcanzó una tasa de 3.233 delitos cada 100.000 habitantes. Le siguieron Lanús, con 3.043; Avellaneda, con 2.944; General San Martín, con 2.886; y Morón, con 2.841.

La comparación surge de relacionar los delitos registrados durante el año con la cantidad de habitantes de cada municipio, lo que permite observar diferencias entre los 24 partidos que conforman el Gran Buenos Aires.

El sistema de monitoreo de Merlo

En el caso de Merlo, el material también vincula los resultados en materia de seguridad con las herramientas de prevención y monitoreo utilizadas por el municipio.

El distrito cuenta con más de 9.000 cámaras de vigilancia, distribuidas en distintos puntos de sus 174 kilómetros cuadrados, donde viven cerca de 700.000 habitantes.

Las imágenes son supervisadas desde el Centro de Monitoreo, mientras que el esquema de seguridad municipal se completa con una flota de 150 móviles del Programa de Protección Ciudadana y la articulación con la Policía.

Según datos de la Justicia mencionados en el informe, Merlo también presenta una tasa elevada de resolución de delitos en comparación con otros municipios de la región. El material atribuye ese desempeño, entre otros factores, al sistema de cámaras y monitoreo implementado en el distrito.