Apagón masivo en CABA y el conurbano: miles de usuarios recuperaron la luz durante la noche

El corte afectó a numerosos barrios porteños y partidos del conurbano. Bomberos asistieron a personas atrapadas en ascensores y hubo semáforos fuera de servicio.

Un masivo apagón afectó durante la noche a la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del conurbano bonaerense, donde casi 700 mil usuarios llegaron a quedarse sin suministro eléctrico. El corte también provocó inconvenientes con semáforos y dejó a personas atrapadas en ascensores, por lo que Bomberos de la Ciudad debieron intervenir.

El impacto alcanzó a numerosos barrios porteños, entre ellos Palermo, Belgrano, Villa Urquiza, Recoleta, Flores, La Paternal, Floresta, Villa Devoto, Villa Santa Rita y Villa General Mitre.

De acuerdo con los datos difundidos por las empresas distribuidoras a las 21:50, Edenor registraba 519.472 usuarios afectados, mientras que Edesur contabilizaba casi 80 mil sin suministro.

La interrupción del servicio también se hizo sentir en distintos puntos del conurbano, con reportes de inconvenientes en Lomas de Zamora, Presidente Perón, Almirante Brown y Esteban Echeverría.

Ascensores y semáforos afectados por el corte

El apagón generó además problemas en la circulación y situaciones que requirieron asistencia. En varias zonas dejaron de funcionar los semáforos, mientras que personal de Bomberos de la Ciudad se desplazó para auxiliar a personas que habían quedado atrapadas dentro de ascensores.

Mientras avanzaba la noche, el suministro comenzó a restablecerse de manera paulatina en distintos sectores.

La cantidad de usuarios afectados se redujo considerablemente con el correr de los minutos. Cerca de las 23, Edesur tenía 892 clientes sin servicio y Edenor registraba 1.332 afectados.

De esta manera, ambas distribuidoras habían logrado recuperar el suministro para la gran mayoría de los usuarios que inicialmente habían quedado alcanzados por el apagón.