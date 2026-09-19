Tigre lleva atención odontológica a las escuelas del Delta con el programa Sonríe Tigre

El programa municipal, que funciona desde 2013, realizó un nuevo operativo en las escuelas N° 12 y N° 17 y el Jardín N° 912 junto a profesionales y estudiantes de la Facultad de Odontología de la UBA.

Las comunidades educativas del Delta de Tigre volvieron a recibir atención odontológica mediante una nueva edición de Sonríe Tigre, el programa de salud bucal que funciona desde 2013 y que realiza controles y tratamientos en escuelas de la zona. El operativo alcanzó a estudiantes de las escuelas N° 12 y N° 17 y del Jardín de Infantes N° 912, con la participación de profesionales de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires (FOUBA).

La propuesta contempla el seguimiento de los pacientes año tras año, con intervenciones sobre las necesidades odontológicas detectadas hasta alcanzar el alta básica. También se acompaña a quienes ya finalizaron sus tratamientos para sostener los cuidados de salud bucal.

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, recorrió las instituciones durante el operativo y destacó el trabajo preventivo desarrollado en las escuelas.

“Las estadísticas demuestran que el trabajo en prevención es efectivo: hay una baja en la prevalencia de caries en los niños y niñas, y eso es gracias también al trabajo y a las visitas que se realizan año a año a través de este equipo de profesionales que brinda la UBA. Para nosotros es muy importante que se pueda seguir desarrollando en nuestro territorio”, expresó.

Atención odontológica en las escuelas del Delta

Durante los operativos se realizan controles odontológicos, tratamientos de caries y aplicaciones de fluoruro para fortalecer las piezas dentarias y prevenir futuras afecciones. El trabajo incluye además actividades sobre higiene bucal, alimentación saludable y autocuidado, junto con la entrega de kits de cepillado.

Zamora remarcó también las características particulares del territorio donde se desarrolla el programa.

“La isla tiene una característica particular: son escuelas rurales alejadas del continente, y muchas veces, si no se acercan este tipo de propuestas a la escuela, muchos chicos quedan sin la atención correspondiente. Y es importante también que suceda en la escuela, porque acá es donde los chicos llegan”, sostuvo.

La docente de la FOUBA, Alejandra Villamarín, explicó que en esta edición participaron 23 alumnos, dos asistentes y siete profesores.

“Es un placer para nosotros poder realizar este programa. En esta ocasión colaboramos 23 alumnos, dos asistentes y siete profesores. Lo que nosotros observamos es que nos permite cumplir con el objetivo de mejorar la salud bucal de toda la población que atendemos. Se observa que disminuyen las patologías, que podemos dar la posibilidad de tener una buena salud bucal, de evitar enfermedades y que también aprendan todo lo que sea el cuidado de la salud bucal, que es tan importante para todos”, señaló.

El trabajo conjunto entre Tigre y la UBA

Sonríe Tigre se desarrolla junto a la Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria de la FOUBA. Para cada operativo, el Municipio aporta los insumos y la logística, que incluye transporte, espacio y alojamiento.

La Facultad, en tanto, aporta el recurso humano y parte del equipamiento utilizado para montar una clínica odontológica con tecnología simplificada.

Desde la comunidad educativa también destacaron la continuidad de la propuesta. María José, integrante de la cooperadora de la Escuela N° 12, señaló:

“Estamos colaborando con el proyecto porque para la comunidad es súper importante que este programa de odontología, que vino a modificar la salud de los chicos, siga vigente. Y nosotros queremos colaborar con nuestra parte. Para nosotros este programa es un privilegio; es de primer mundo”.