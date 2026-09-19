Sergio Massa reunió a más de mil jóvenes del Frente Renovador y habló del futuro del peronismo

El encuentro del Frente Renovador se realizó en la Facultad de Derecho de la UBA y reunió a militantes de distintas provincias. Se debatieron economía, seguridad, gestión y comunicación política.

Sergio Massa participó este sábado de un encuentro que reunió a más de mil jóvenes del Frente Renovador de distintas provincias en la Facultad de Derecho de la UBA, donde se debatieron los principales desafíos de la Argentina, la reorganización del peronismo y el papel de las nuevas generaciones.

Durante la jornada, Massa mantuvo una conversación con los participantes y escuchó las inquietudes vinculadas con las distintas realidades y problemáticas de sus distritos.

El escenario político nacional y el proceso de reorganización del peronismo fueron algunos de los ejes centrales del encuentro, con especial atención en el lugar que pueden ocupar los jóvenes dentro de esa construcción.

Los temas que debatieron los jóvenes del Frente Renovador

La actividad incluyó paneles sobre Argentina bicontinental, gestión municipal, política legislativa, comunicación política y redes sociales, seguridad, economía e historia del movimiento peronista.

Además, los participantes intercambiaron experiencias territoriales y propuestas vinculadas con los desafíos que atraviesa el país. La actividad contó con representación juvenil de distintas provincias.

La presencia de Massa se produjo en un momento en el que diferentes sectores del peronismo profundizan sus actividades políticas y territoriales con la mirada puesta en la construcción de una alternativa nacional hacia 2027.

El encuentro del Frente Renovador coincidió con el Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que conduce el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que también se realizó este sábado en Avellaneda.

Ambas actividades forman parte del proceso de discusión interna y reorganización que atraviesa el peronismo de cara al próximo ciclo electoral nacional.