Tigre celebró el Día del Jubilado con un encuentro multitudinario en Rincón de Milberg

El Municipio de Tigre organizó una jornada en el Polideportivo de la Tercera Edad de Rincón de Milberg, con almuerzo, música en vivo y baile para vecinos de distintos centros de jubilados y polideportivos.

Tigre reunió a miles de adultos mayores en una jornada por el Día del Jubilado que tuvo lugar en el Polideportivo de la Tercera Edad de Rincón de Milberg, con la participación de vecinos que concurren a centros de jubilados y polideportivos del distrito.

El encuentro organizado por el Municipio de Tigre incluyó un almuerzo, música en vivo y tandas de baile. Durante la jornada también hubo un espacio para transmitir las acciones que el gobierno local prevé desarrollar en materia deportiva y de salud para los adultos mayores.

El intendente Julio Zamora señaló que se trató de la convocatoria más grande de las ediciones realizadas hasta el momento.

“Fue la convocatoria más grande de todas las ediciones que venimos haciendo de este tipo de eventos, que tienen como finalidad agrupar a todos los centros de jubilados y a todos los polideportivos que realizan actividades para los adultos mayores y, de alguna manera, festejar el Día del Jubilado", destacó Zamora en el Polideportivo de la Tercera Edad en Rincón de Milberg.

El jefe comunal también se refirió a las acciones previstas por el Municipio y a la situación que atraviesan los jubilados.

“También pudimos contarles cuáles son las acciones que va a llevar adelante el Municipio, tanto desde el punto de vista deportivo como en materia de salud, para que los jubilados estén mucho mejor y tengan un Gobierno local con el oído atento a la situación que están atravesando, que no es buena”.

Música, baile y encuentro entre centros

Durante el agasajo se presentaron las bandas Guardia Salamanquera y Cumbia Weey, mientras que los asistentes compartieron el almuerzo y participaron de las tandas de baile.

Zamora también destacó el compromiso del Municipio con la generación de espacios y obras destinadas a los adultos mayores y a la comunidad, además del trabajo que realizan las instituciones que acompañan cotidianamente a este sector.

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, puso el foco en el valor de estos espacios como ámbitos de encuentro y participación.

“Para nosotros es muy importante que nuestros adultos mayores puedan disfrutar de este momento de su vida y encontrarse a partir de estos espacios: del polideportivo, del centro de jubilados y también de los eventos con sus pares. Acá se los escucha, se los valora, se los acompaña, se está presente para que puedan generar nuevos proyectos que los hagan sentir bien".

Entre los asistentes estuvo Lucia, vecina de Don Torcuato, quien destacó especialmente el reencuentro con personas de distintos centros.

“Esto para mí es maravilloso, me encanta. Me gusta muchísimo, no solamente porque venimos a escuchar la música, sino porque venimos a ver a toda la gente conocida de los distintos centros de jubilados, del polideportivo, de todos lados. Yo, con tantos años que tengo, me conozco a casi toda la gente, y eso me pone tan alegre. He pedido a Dios que hoy sea un día así, maravilloso para todos, y que todos nos sintamos bien”.

También participó Augusto, vecino de Ricardo Rojas, quien remarcó el encuentro entre integrantes de diferentes espacios del distrito.

“Venimos hace varios años, cuatro o cinco veces, y lo pasamos muy bien. El lugar es hermoso de por sí. En otras oportunidades estuvimos más cerca del baile; hoy nos quedamos más lejos, si no estaríamos hablando con los chicos allá. Además, está bueno porque se genera el encuentro entre los distintos polideportivos y los distintos centros de jubilados. Y el lugar es lindo, es súper verde”.