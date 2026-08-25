San Fernando: detuvieron a un hombre acusado de dos robos a mano armada

El sospechoso fue identificado mediante el análisis de cámaras públicas y privadas. En el allanamiento de una vivienda de Virreyes secuestraron un revólver calibre .32 y un Ford Fiesta negro.

Dos robos a mano armada cometidos en apenas 48 horas terminaron con un detenido en San Fernando. La investigación permitió identificar a un hombre que habría participado de ambos hechos a partir del análisis conjunto de cámaras de seguridad públicas y privadas.

El sospechoso fue identificado como Juan Catalano, de 33 años, quien fue aprehendido el 21 de agosto en una vivienda de Virreyes, dentro del partido de San Fernando. Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron un revólver calibre .32, prendas compatibles con las observadas en las grabaciones y un Ford Fiesta negro que habría sido utilizado para escapar.

El primero de los hechos ocurrió en un kiosco ubicado en la esquina de Avellaneda y Suipacha. Un comerciante de 57 años denunció que un hombre lo amenazó con un arma de fuego y escapó luego de apoderarse de distintos elementos del local. El asalto quedó registrado por cámaras de vigilancia privadas.

Dos días después, el 19 de agosto, se produjo un segundo episodio en la estación de servicio Shell situada en Presidente Perón y Santamaría. Según la investigación, un hombre armado ingresó al establecimiento y utilizó un mecanismo similar al del robo anterior.

Las imágenes de ambos establecimientos fueron incorporadas a la investigación y permitieron establecer coincidencias entre los dos episodios. A ese material se sumaron registros de cámaras públicas, testimonios y tareas de campo y encubiertas realizadas por los investigadores.

El allanamiento en Virreyes

La pesquisa quedó a cargo del Grupo Táctico Operacional (GTO) con jurisdicción en la zona y fue encuadrada como una investigación por “robo agravado por el uso de arma de fuego”.

Con los elementos reunidos, los efectivos lograron establecer el domicilio donde se encontraba el sospechoso. El procedimiento se realizó en Virreyes y terminó con la aprehensión de Catalano, quien, según las fuentes citadas, no ofreció resistencia.

En la vivienda fueron secuestradas vestimentas compatibles con las utilizadas por el autor que aparece en las grabaciones, un revólver calibre .32 y un Ford Fiesta negro que habría sido empleado como vehículo de escape en al menos uno de los asaltos.

La causa quedó caratulada como “robo agravado por el uso de arma de fuego, reiterado, esclarecido” y permanece bajo investigación de la UFI Área Criminal San Fernando.

La fiscalía deberá determinar ahora el grado de responsabilidad del imputado y establecer si existen otros hechos que puedan ser atribuidos al hombre detenido.